4 thói quen vô tình hủy hoại xương khớp, khiến xương bạn yếu đi hàng ngày

Tổ chức Y tế thế giới WHO đã từng gọi giai đoạn 2012 – 2020 là “Thập niên xương và khớp” cho thấy số người mắc bệnh xương khớp ngày càng tăng cao. Như đã nói ở trên, người mắc vấn đề xương khớp ngày càng trẻ hóa dẫn đến khả năng làm việc và cuộc sống giảm sút. Sau 5 năm mắc, 60% bệnh nhân mất chức năng lao động bình thường, 16% khác mất chức năng đi lại - Theo thống kê của Hội Cơ xương khớp Việt Nam.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, trung bình 4 người trưởng thành có 1 người bị viêm khớp. 60% người viêm khớp nằm trong độ tuổi 18-64. Khoảng 30% người trên 35 tuổi gặp triệu chứng của bệnh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gây bất lợi cho xương khớp, trong đó một số thói quen được kể tên:

1/ Ăn quá nhiều muối

Theo các nghiên cứu, ăn càng nhiều muối, cơ thể càng phải đào thải nhiều canxi, điều này gây thiếu hụt canxi hỗ trợ xương trong cơ thể.

Bạn nên cân nhắc khi ăn bánh mì, pho mát, khoai tây chiên và thịt nguội, bởi chúng có hàm lượng muối rất cao. Tuy nhiên, bạn không cần phải cắt bỏ hoàn toàn muối, nhưng hãy đặt mục tiêu ăn ít hơn 2,3 mg muối mỗi ngày.

Một số thói quen ăn mặn khiến canxi bị hao hụt. Ảnh: Internet

Tốt nhất chỉ nên cho một lượng vừa phải muối và các thực phẩm nêm nếm, ưu tiên gia vị ngọt tự nhiên từ nước cốt rau củ. Hạn chế việc ăn quá nhiều mắm, các món ăn chế biến sẵn, các thực phẩm muối chua, đồ ăn nếm gia vị mặn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

2/ Ngồi sai tư thế

Việc ngồi nhiều, ngồi sai tư thế quá lâu làm biến dạng cấu trúc xương trong cơ thể, khiến xương bị cong và gây ra tình trạng gù lưng. Theo thời gian, những tư thế này sẽ ảnh hưởng đến cổ hoặc cột sống gây hại cho sức khoẻ. Đại đa phần các bạn học sinh, sinh viên, người làm văn phòng hiện nay mắc phải.

Một số tư thế được chỉ ra dễ ảnh hưởng đến xương đó là: ngồi cúi đầu, ngồi ngả lưng, ngồi dựa hoàn toàn vào ghế, bắt chéo chân. Nếu không bỏ thói quen này, nguy cơ bị thoái hóa, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ diễn ra thường xuyên.

Người trẻ dễ bị đau cổ, vai, gáy do ngồi sai tư thế. Ảnh: Internet

3/ Tập thể dục quá sức

Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đã được chứng minh mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể như tăng cường sức đề kháng, kiểm soát căng thẳng, giảm nguy cơ khởi phát và hỗ trợ kiểm soát nhiều bệnh lý cơ xương khớp, tim mạch, thần kinh, nâng cao chất lượng đời sống tình dục... Tuy nhiên, việc tập luyện phải diễn ra đúng cách để có lợi cho cơ thể và tránh chấn thương.

Người tập luyện có thể gặp phải những chấn thương trong thể thao từ nhẹ như đau nhức cơ bắp, chuột rút (vọp bẻ), bong gân trật khớp... cho đến nặng như gãy xương, chấn thương cột sống, khớp gối... và thậm chí là đột quỵ do tập luyện quá sức.

Ngay khi bạn đạp xe đạp không đúng cách, khiến xương phải chịu trọng lực.

Tập thể dục sai cách cũng ảnh hưởng đến xương khớp. Ảnh: Internet

Bạncó thể đi xe đạp kết hợp các môn thể thao như quần vợt, đi bộ đường dài, khiêu vũ và bơi lội (sức cản của nước giúp ích cho xương của bạn).

4/ Các thực phẩm kém lành mạnh

Ngoài một số thói quen uống rượu, bia, hút thuốc lá, việc sử dụng một số thực phẩm có nguy cơ béo phì hiện nay ngày càng tăng cao. Thói quen ăn uống vô tội vạ, thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân gây béo phì, từ đó gây hại xương khớp và khiến chúng ta đối mặt với nhiều bệnh tật.

Thực phẩm chứa nhiều bột tinh luyện và chất béo không tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Một số nguồn thức ăn từ bún, phở, hủ tiếu, pizza cung cấp nhiều calo nhưng lại ít chất xơ và các vitamin, khoáng chất dẫn đến việc cơ thể hấp thụ nhiều hơn. Chưa kể, việc các món ăn này có cách chế biến dầu mỡ, việc chiên rán quá nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Nguồn thực phẩm từ tinh bột có thể thay thế như: khoai lang, gạo nâu, sắn, đậu phộng, yến mạch… Kết hợp dinh dưỡng từ rau quả, cá tươi và duy trì vận động thể chất mỗi ngày.

Một số thực phẩm tốt cho xương

Một số loại thực phẩm được chỉ ra có lợi cho xương khớp như các loại sữa hạt, các loại cá giàu omega, canxi. Bạn có thể bổ sung một số thực phẩm như:

Các sản phẩm từ đậu nành

Được xem là những thực phẩm hàng đầu tốt cho xương khớp. Đậu nành rất giàu canxi và protein, lượng canxi cần thiết mỗi ngày cho một người bình thường là khoảng 1000mg.

Một cốc sữa đậu nành chứa ¼ lượng canxi cần thiết mỗi ngày, ngoài ra nó còn chứa một thành phần quan trọng cho cơ thể - đó chính là ma-giê. Thực phẩm này có thể bổ sung năng lượng thay thế thịt cho những người ăn chay khỏe mạnh.

Nấm và mộc nhĩ

Trong nấm và mộc nhĩ giàu protein, vitamin, ngoài ra nó chứa chất nhầy đặc biệt tốt cho xương khớp. Loại thực phẩm này có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư, đặc biệt là tình trạng thoái hóa xương khớp. Bạn có thể kết hợp mộc nhĩ với các món ăn hàng ngày để tạo cảm giác ngon miệng và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp.

Thực phẩm tốt cho xương. Ảnh: Internet

Trứng

Trứng là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn tăng cơ bắp, vận động viên luyện tập. Quả trứng tuy nhỏ bé nhưng lại được chuyên gia xếp vào danh sách "siêu thực phẩm" cực tốt với sức khỏe. Cụ thể, trứng chứa nhiều vitamin D giúp cải thiện chất lượng xương và ngăn ngừa các bệnh xương khớp hiệu quả. Các axit amin và vitamin trong trứng còn giúp răng và móng chắc khỏe hơn.

Đặc biệt hơn, trứng còn chứa loại chất chống oxy hóa là zeaxanthin và lutein có khả năng ức chế gốc tự do, giảm bớt nếp nhăn và ngừa những bệnh đục thủy tinh thể. Chúng ta có thể kết hợp trứng vào bữa ăn, ăn vào buổi sáng đều đặn, mỗi tuần 3-4 quả, nếu ăn thường xuyên, cần bỏ lòng đỏ để tránh nguy cơ tăng mỡ máu.

Sữa chua

Sữa chua là thực phẩm lành mạnh giúp xương khớp khỏe mạnh. Một hũ sữa chua chứa tới 275mg canxi giúp hệ xương khớp chắc khỏe. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, sữa chua sẽ được cơ thể hấp thụ gấp 3 lần sữa tươi, nếu ăn đều đặn sẽ thấy cơ thể thay đổi bất ngờ.

Ngoài ra, lợi khuẩn sẵn có trong sữa chua có thể giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bảo vệ vùng kín khỏi viêm nhiễm, giảm ngứa hiệu quả cho phụ nữ, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa, trẻ đẹp làn da.