4 thức uống, 4 món ăn rẻ rề có tác dụng làm sạch, trị viêm gan bán đầy ngoài chợ

Hầu hết, chúng ta có thể mắc phải tình trạng gan làm việc quá tải do bộ phận này phải làm việc để giảm sự tấn công của các chất độc hại, thức ăn kém chất lượng, môi trường ô nhiễm hay căng thẳng cá nhân có thể khiến gan bị tổn thương. Ngoài việc tiêm phòng, chế độ ăn uống góp phần quan trọng cải thiện sự hoạt động của cơ quan này.

Trà xanh

Trà xanh là một trong những thực phẩm tốt, trải qua nhiều nghiên cứu, loại thức uống này vô cùng có lợi trong việc làm giảm chất béo, đào thải chất béo ra khỏi gan, chống lại oxy hóa và giảm các dấu hiệu khác của bệnh gan nhiễm mỡ. Trà xanh là một trong những loại thức ăn giàu catechin hiệu quả giúp loại bỏ chất béo tích tụ từ gan, flavonoid cũng tăng cường oxy hóa, giúp da đẹp và tránh sản sinh các tế bào gây hại.

Một nghiên cứu năm 2016 thực hiện bởi Khoa Tim mạch, Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y Nam Kinh, Trung Quốc cho thấy rằng trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan ở phụ nữ châu Á. Uống 1 cốc trà xanh nhỏ mỗi sáng, tránh các loại đường ngọt vì không tốt cho cơ thể, bạn có thể thay thế bằng các loại trà matcha, thưởng thức cùng sữa chua. Tốt nhất không nên uống trà xanh khi bụng đói hoặc trước khi ngủ vì nó có thể khiến khó chịu, mất ngủ.

Trà xanh có lợi cho gan. Ảnh: Internet

Nước ép bưởi

Một loại thức uống vừa tốt cho cơ thể phụ nữ, vừa có tác dụng bảo vệ gan nên được bổ sung chính là bưởi. Loại nước này được kể tên có chứa hai chất chống oxy hóa chính: naringin và naringenin. Những chất này có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị tổn thương bằng cách giảm viêm và bảo vệ các tế bào gan. Các hợp chất này cũng có thể làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan và tăng các enzyme đốt cháy chất béo. Không chỉ làm sạch gan một cách tự nhiên, nước ép bưởi còn giúp giải độc cơ thể, tăng cường hệ thống bạch huyết, giúp giảm cân và đẹp da.

Nước ép bưởi có thể tự làm tại nhà, tuy nhiên không nên lạm dụng loại nước này, tốt hơn bạn nên hỏi bác sĩ nếu đang trị bệnh.

Nướp ép nho

Nước ép nho dồi dào các vitamin thiết yếu, được xem như một loại thức uống quả mọng tăng cường sức khỏe. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy rằng hạt nho, cũng như vỏ và cùi, chứa một lượng đáng kể chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này dường như có liên quan đến việc bảo vệ cơ thể khỏi một số nguyên nhân gây tổn thương gan, viêm gan.

Ăn nho cả hạt hoặc ép nho nguyên hạt là một cách đơn giản để bổ sung các hợp chất này vào chế độ ăn.

Thức uống lành mạnh cho cơ thể. Ảnh: Internet

Trà hạt sen

Trà sen không khó tìm, trong đó đây được xem là đồ uống tự nhiên có khả năng thải bỏ độc tố trong gan, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và tăng cường chức năng gan. Đây là một loại đồ uống có thể dùng vào buổi tối. Nó giúp làm dịu tâm trí và thậm chí có thể hữu ích nếu bạn đang bị tim đập nhanh. Trà hạt sen giúp an thần, ngủ ngon và tốt cho phụ nữ bị suy giảm các chức năng thanh lọc, thải độc cơ thể.

4 thực phẩm có lợi cho gan

Bắp cải

Bắp cải có nhiều chất mang đến lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt giảm rất nhiều các loại bệnh như: ung thư, bệnh gan, tim mạch, đau xương khớp, đau mắt, tăng cường khả năng miễn dịch. Do có chứa hàm lượng vitamin C và lưu huỳnh cao, bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố (gốc tự do), ăn bắp cải giúp kích thích sự kích hoạt của gan để khử độc.

Trái bơ

Siêu thực phẩm dinh dưỡng này giúp cơ thể sản xuất glutathione, một hợp chất cần thiết cho gan để làm sạch các chất độc hại.

Bơ tốt cho sức khỏe tổng thể và cũng có lợi cho gan. Nghiên cứu từ năm 2015 của Đại học Sydney (Australia) đã xem xét vai trò của một số loại thực phẩm đối với những người bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Các nhà nghiên cứu nhận thấy quả bơ có thể giảm lipid hoặc chất béo trong máu và góp phần ngăn ngừa tổn thương gan.

Các thực phẩm tốt cho gan. Ảnh: Internet

Lợi ích này có liên quan đến hàm lượng chất xơ cao, chất béo lành mạnh và hàm lượng nước trong quả bơ. Ăn thực phẩm giàu chất xơ là cách tốt để hỗ trợ sức khỏe gan. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải, phù hợp với cơ thể hàng ngày, không nên ăn quá nhiều.

Các loại rau lá xanh

Một trong những đồng minh mạnh nhất trong việc làm sạch gan, rau lá xanh có thể được ăn sống, nấu chín, hoặc nước ép. Với khả năng riêng biệt của chúng để trung hòa các kim loại nặng, hóa chất và thuốc trừ sâu, cung cấp một cơ chế bảo vệ mạnh mẽ cho gan. Các loại rau lá xanh có thể được kể tên như cải bó xôi, rau cải, rau diếp xoăn…

Củ cải và cà rốt

Ăn củ cải và cà rốt có thể giúp kích thích và cải thiện chức năng gan tổng thể, hai loại rau củ này có hàm lượng cực kỳ cao flavonoid và beta-carotene, vitamin A giúp hỗ trợ các tế bào T - là các tế bào bạch cầu của hệ thống miễn dịch. Cà rốt nấu chín có GI là 39. Cà rốt thường không làm tăng lượng đường trong máu, vì vậy chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe, tăng hiệu quả làm sạch, thải độc gan.

Hệ thống miễn dịch được tăng cường giúp cơ thể có khả năng chống lại nhiễm trùng tốt hơn.gốc tự do có thể gây ra stress dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch và ung thư.

Do đó, thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa như cà rốt có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tật và duy trì sức khỏe tốt.