Ngoài khả năng thanh nhiệt, một số người khi ăn quá nhiều rau mồng tơi cũng "lợi bất cập hại"

Ngoài khả năng thanh nhiệt, rau mồng tơi còn chứa rất nhiều lợi ích khác như:

Rau mồng tơi chứa nhiều canxi, mangan và vitamin K. Đây đều là những yếu tố quan trọng giúp xương chắc khỏe. Cơ thể luôn đào thải và xây dựng lại mô xương, do đó việc ăn rau mồng tơi hàng ngày sẽ cải thiện đáng kể tình trạng loãng xương ở nhóm người cao tuổi.

Rau mồng tơi tốt cho xương khớp. Ảnh: Internet

Trị bệnh trĩ

Nếu bạn bị trĩ nhẹ thì có thể sử dụng mồng tơi như sau: lấy một nắm lá mồng tơi rửa sạch, giã nát nhuyễn cùng vài hạt muối đắp vào chỗ trĩ sưng, đồng thời nấu canh mồng tơi ăn với cá diếc (ăn cả nước và cái).

Trị núm vú sưng

Dùng rau mồng tơi giã nát đắp chữa vú sưng, nứt, giải độc.

Tăng sữa cho sản phụ sau sinh

Phụ nữ sau khi sinh ít sữa, ăn rau mồng tơi sẽ nhiều sữa hơn. Trong rau mồng tơi có các vitamin A3, B3, chất saponin, chất nhầy và chất sắt nên tốt cho thai phụ… Món ăn nấu từ mồng tơi với gà ác, đậu đen ninh nhừ ăn nóng sẽ giúp sản phụ nhiều sữa, mau hồi phục sức khỏe, có làn da hồng hào, tóc đen mượt.

Rau mồng tơi có tác dụng tăng sữa. Ảnh: Internet

Làm đẹp da

Bên cạnh việc uống nhiều nước để cung cấp ẩm cho da vào ngày hè, thì việc thêm rau mồng tơi vào chế độ ăn hàng ngày cũng có thể cải thiện tình trạng này.

Ngoài ra, rau mồng tơi còn chứa nhiều vitamin B, A, C, các nguyên tố sắt, canxi... có thể hỗ trợ làm trắng, giảm thâm, cải thiện tình trạng mụn cho da.

Giữ cho đôi mắt khỏe mạnh

Lutein và zeaxanthin là các carotenoid trong rau mồng tơi có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Đồng thời, vitamin A và vitamin C có trong rau mồng tơi còn có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể gây suy giảm thị lực ở người.

Chữa chảy máu cam

Mồng tơi tươi giã nát rồi lấy bông thấm vào nước cốt nhét vào lỗ mũi bên chảy máu, máu sẽ cầm ngay.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Rau mồng tơi cũng chứa một lượng nitrat vô cơ đáng kể. Hàm lượng nitrat này có khả năng làm giảm huyết áp và làm cho động mạch bớt xơ cứng.

Ngoài ra trong rau mồng tơi còn có kali, có tác dụng hỗ trợ các hoạt động của tim mạch diễn ra bình thường.

Những lưu ý khi ăn rau mồng tơi và một số ảnh hưởng nhất định

Gia tăng nguy cơ sỏi thận

Rau mồng tơi chứa nhiều purin. Hợp chất này có thể chuyển hóa thành axit uric khi đi vào cơ thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Ngoài ra, axit oxalic trong rau gặp canxi sẽ tạo thành canxi oxalate. Chất này nếu không được bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu sẽ tích tụ lại bên trong cơ thể và gây ra sỏi thận. Do đó, với những người đang mắc bệnh sỏi thận, nên hạn chế ăn món ăn này.

Một số lưu ý khi ăn rau mồng tơi. Ảnh: Internet

Gây tiêu chảy, đại tiện lỏng khi ăn quá nhiều

Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tân dịch, khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính vì đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng.

Bên cạnh đó, mồng tơi có tình hàn nên người hay bị lạnh bụng, tiêu chảy nên tránh sử dụng.

Một số tác hại từ rau mồng tơi không mong muốn. Ảnh: Internet

Ăn nhiều mồng tơi làm răng xỉn màu

Axit oxalic trong mồng tơi không bị nước hòa tan có thể bám lại ở răng, khiến răng bị xỉn, ố màu. Do đó, sau khi ăn loại rau này bạn cần phải đánh răng để loại bỏ mảng bám. Người mới lấy cao răng không nên ăn mồng tơi trong vòng 1-2 tuần.

Gây ung thư khi ăn rau mồng tơi để qua đêm

Mồng tơi là một trong những loại rau có màu xanh lá chứa hàm lượng nitrat cao. Rau để lâu sau khi nấu sẽ bị vi khuẩn phân hủy, nitrat biến thành nitrite. Đặc biệt, khi hâm lại vào sáng hôm sau dễ phát sinh chất này, gây ung thư

Ngộ độc thực phẩm

Rau mồng tơi cần được nấu chín kĩ, nhằm phát huy tốt những lợi ích từ rau mồng tơi. Tránh ăn rau mồng tơi sống, rau chưa được nấu chín kĩ dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm không mong muốn.