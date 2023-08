Là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên đây là những đối tượng không dung nạp được sữa

Sữa chứa nhiều canxi là kết luận của nhiều nghiên cứu khoa học. Loại đồ uống này chứa các chất dinh dưỡng giàu năng lượng (carbohydrate, protein và chất béo). Canxi rất cần thiết cho sự phát triển của xương và răng. Uống sữa đều đặn sẽ cung cấp đủ canxi cho cơ thể, giúp xương và răng chắc khỏe hơn.

Mặc dù canxi có trong các nguồn thực phẩm khác, nhưng sữa được cho là cách dễ dàng nhất để đưa canxi vào cơ thể, thay vì phải ăn 10 bát rau chân vịt để có lượng canxi trong 250 ml sữa bò.

Phát triển cơ bắp, tăng cường năng lượng

Sữa chứa nhiều protein nên khi uống một sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Với những người hay tập luyện thể thao uống sữa sẽ giúp cung cấp protein cần thiết để phát triển cơ bắp. Tốt nhất là vào buổi sáng.

Chữa viêm họng

Sữa nóng còn có tác dụng làm giảm bớt đau họng. Uống một ly sữa nóng (có thể cho thêm một ít bột tiêu hoặc bột nghệ) khi bị viêm họng, những cơn ho và đau sẽ dịu lại.

Sữa có tác dụng tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Giúp giảm lão hóa

Phụ nữ bị giảm tỷ lệ trao đổi chất rõ rệt khi già đi và khả năng loãng xương tăng lên. Tuy nhiên, sự kết hợp của canxi và vitamin D có được khi uống sữa làm tăng cường sức khỏe xương. Lợi ích của sữa được chỉ ra cũng chứa các thành phần dinh dưỡng giúp da trắng khỏe, ngăn ngừa các sắc tố, thâm nám, giúp da dẻ tươi trẻ, khỏe mạnh hơn.

Ngăn ngừa ung thư, tiểu đường, tim mạch

Nhờ có các chất dinh dưỡng và vitamin thiết yếu, sữa tốt cho xương, giảm cân và duy trì khối lượng cơ. Nhiều chất dinh dưỡng nằm trong thành phần chất béo của sữa bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh như tiểu đường, ung thư và bệnh tim mà các gia đình có thể lựa chọn nạp cho cơ thể.

Những người không nên uống sữa

Tuy nhiên, một số đối tượng không nên sử dụng sữa, sữa không phát huy tác dụng và khiến cơ thể phản ứng, có thể sinh bệnh.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản

Khi ăn những loại thực phẩm nhiều chất béo, họ thường sẽ bị co bóp cơ vòng thực quản dưới. Trong khi đó, sữa lại chứa rất nhiều chất béo nên những người bị trào ngược dạ dày thực quản khi uống sữa vào buổi sáng sẽ làm tăng sự trào ngược của dịch dạ dày hoặc dịch ruột. Điều này khiến cho dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng.

Những đối tượng không dung nạp được sữa. Ảnh: Internet

Người mắc bệnh viêm túi mật và viêm tuyến tụy

Dịch mật và dịch tụy tham gia trong quá trình tiêu hóa chất béo trong sữa. Vì thế khi sử dụng sữa cho bữa sáng sẽ khiến tình trạng bệnh gia tăng và khó chữa trị hơn.

Người sau khi làm phẫu thuật ở vùng bụng

Sau khi làm phẫu thuật ở vùng bụng bệnh nhân thường có cảm giác đầy hơi, khó chịu. Trong khi đó, sữa lại chứa nhiều chất béo và casein, khi kết hợp với men tiêu hóa trong đường ruột sẽ biến thành thể khí gây trướng bụng, đầy hơi, bất lợi cho quá trình phục hồi chức năng nhu động ruột.

Người mắc chứng thiếu máu

Những người mắc chứng bệnh này nếu uống sữa vào buổi sáng sẽ khiến lượng chất sắt có trong sữa kết hợp với canxi và phốt phát tạo thành một hợp chất không hòa tan, ảnh hưởng tới sự hấp thụ sắt của cơ thể.

Người mắc bệnh viêm đường tiêu hóa

Sữa sẽ làm giảm mức độ ảnh hưởng của acid trong dạ dày với chứng viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu sửa dụng các loại thực phẩm này vào buổi sáng khi bụng đang trống rỗng thì dịch dạ dày lại có thể tăng. Lâu dần sẽ dẫn tới tình trạng viêm nhiễm thêm trầm trọng, gây cảm giác đau bụng, khó chịu.

Người bị bệnh gút

Bệnh gút là bệnh do rối loạn chuyến hóa purine trong khi sữa đậu nành lại có hàm lượng purine cực kỳ cao. Người bị gút uống sữa đậu nành càng khiến bệnh trở nên nặng hơn.

Các thực phẩm tốt tương tự sữa

Mặc dù một số sản phẩm từ sữa động vật không mang lại lợi ích, chúng ta có thể thay thế bằng các loại sữa thực vật và các món ăn dinh dưỡng chứa canxi và protein lành mạnh khác:

Các loại sữa hạt

Nhiều loại sữa hạt chứa protein lành mạnh và cung cấp năng lượng cho cơ thể rất tốt được kể ra như: sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa dừa, sữa yến mạch, sữa gạo, sữa hạt điều, sữa hạt mắc-ca. Trong đó, một cốc (240ml) sữa đậu nành không đường có chứa 80-90 calo, 4-4,5 gram chất béo, 7-9 gram protein và 4 gram carbohydrate.

Sữa gạo ít gây dị ứng nhất. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn an toàn cho những người bị dị ứng hoặc không dung nạp với sữa, gluten, đậu nành hoặc các loại hạt. Sữa hạnh nhân là một nguồn vitamin E tự nhiên, chứa một nhóm các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các chất gây bệnh do các gốc tự do.

Đậu lăng

Đậu lăng và các loại đậu khác như đậu nành, đậu Hà Lan, đậu gà và đậu tây đều rất giàu canxi. Bên cạnh đó, các loại đầu này còn là nguồn cung cấp protein cho cơ thể có thể.

Một số thực phẩm giàu protein và canxi. Ảnh: Internet

Quả cam

Cam rất giàu canxi. Nước cam tăng cường canxi và không dung nạp đường lactose. Bên cạnh đó, cam cũng rất giàu vitamin C, cần thiết cho quá trình hấp thụ canxi vào cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn.

Cá các loại

Một số loại cá có chứa nhiều canxi, protein và axit béo tốt cho sức khỏe xương và cơ như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết, cá thu và cá cơm. Cá có thể bổ sung vào bữa ăn hàng ngày giúp ngon miệng.

Trứng

Trứng rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Trứng chứa các protein thiết yếu và một lượng lớn canxi, vitamin D, góp phần vào sự phát triển khỏe mạnh mà mọi người đều có thể sử dụng.

Trứng rất giàu protein và vitamin. Ảnh: Internet

Đậu phụ

Đậu phụ được dùng để thay thế cho các món thịt vào những ngày trẻ ăn chay. Đậu phụ rất giàu canxi và sunphat. Cả 2 thành phần này đều giúp xương phát triển. Thêm vào đó, đậu phụ còn giàu protein, giúp cơ chất con người khỏe mạnh.

Hạt mè

Hạt mè có chứa một lượng lớn canxi và sắt. Hạt mè có thể thêm chế biến thành nhiều dạng như sữa hoặc thêm vào các món ăn, dầu mè mang lại lợi ích thiết thực giúp tăng cường vitamin, giúp cơ thể trẻ trung, làn da khỏe đẹp và tăng cường sức khỏe.