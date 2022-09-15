2 phương pháp ngủ "5 phút bằng 6 giờ" cho ai thiếu ngủ

Sức khỏe 15/09/2022 07:31

Ngủ nhiều không bằng ngủ đúng, ngủ sai cũng rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hãy bảo về sức khoẻ ngay cả trong khi ngủ nhé

90% người dân không biết cách ngủ như thế nào là tốt! Nên ngủ thế nào để khi thức dậy bạn thấy tràn đầy năng lượng? Bạn có biết, một người chỉ cần ngủ hai giờ là đủ? Nếu thế bạn sẽ thắc mắc tại sao mọi người vẫn cảm thấy rằng phải ngủ 7 hay 8 tiếng một ngày? Thực ra đó chỉ là thói quen nghỉ ngơi được dưỡng thành từ nhỏ. Chúng ta không cần thời gian ngủ quá nhiều

1. Quy tắc của giấc ngủ

2 phương pháp ngủ '5 phút bằng 6 giờ' cho ai thiếu ngủ - Ảnh 1

Chỉ có giấc ngủ mới có thể phát triển được, giấc ngủ giúp tỳ vị tiêu hóa thức ăn, cho nên, lấy giấc ngủ là đại bổ đầu tiên của dưỡng sinh

Ảnh minh họa: Internet

Con người đặt tầm quan trọng của giấc ngủ ở vị trí hạng nhất. Chỉ có giấc ngủ mới có thể phát triển được, giấc ngủ giúp tỳ vị tiêu hóa thức ăn, cho nên, lấy giấc ngủ là đại bổ đầu tiên của dưỡng sinh. Người một đêm không ngủ, tổn thất một trăm ngày cũng khó có thể khôi phục.

Thời gian ngủ hiệu quả từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng. Con người, động vật cũng như thực vật đều có hoạt động ban ngày (5 giờ sáng đến 21 giờ tối) tạo ra năng lượng, và vào ban đêm (21:00 đến 5:00 sáng) bắt đầu phân chia tế bào, chuyển đổi năng lượng thành các tế bào mới. Đó là thời gian để các tế bào của con người phục hồi và phát triển thành những tế bào mới.

Những người sống thọ trên thế giới đều đi ngủ đúng giờ vào lúc 21 giờ hàng đêm. Bỏ lỡ thời gian tốt của giấc ngủ vào ban đêm, sự tái sinh của các tế bào không thể theo kịp, con người sẽ lão hóa sớm hoặc bị bệnh. Con người nên thuận theo tự nhiên, đi theo mặt trời, tức là mặt trời mọc thì thức dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.

2. Phương pháp ngủ

Giống như các quy tắc giao thông, người không hiểu về giấc ngủ rất dễ gặp các sự cố như trên. Bạn phải luôn nhớ rằng: Ngủ cũng có quy tắc. Từ 23h đến 3h sáng (giờ Tý và giờ Sửu) là lúc lá gan hoạt động mạnh nhất. Mật từ gan sẽ được tiết vào máu: “Nằm xuống thì máu chảy về gan, đứng dậy thì máu chảy đi”. Bạn nên bắt đầu đi nằm từ 22h, lặng lẽ không nói chuyện, giấc ngủ tự nhiên sẽ đến khoảng 23h. Mật từ gan tiết vào máu, lọc bỏ chất độc, chất thải, làm cho huyết dịch trở nên tươi mới, trong sạch. Như thế đến 100 tuổi cũng không có bệnh viêm gan hay sỏi mật. Người phải thức đêm quá nhiều, mật từ gan sẽ không được đưa đủ vào máu, huyết dịch tự nhiên không được thải độc, không được làm sạch, mật trong gan cũng không cách gì dược tiết ra đều đặn. Dễ gây ra sỏi mật, u nang, viêm gan B đại tam dương (có 3 phản ứng dương tính trong 5 xét nghiệm viêm gan B) và viêm gan B tiểu tam dương (biến thể của đại tam dương).

Ở châu Âu, bình quân cứ 4 người thì có 1 người mắc bệnh về gan. Nguyên nhân của tình trạng này là vì chưa hiểu nguyên nhân và chưa biết cách ngủ đúng. Nửa giờ trước khi đi vào giấc ngủ, bạn không nên nói chuyện, vì khi nói chuyện thì kinh động đến phổi, tiếp đến là tâm cũng bị kinh động dẫn đến trạng thái hưng phấn của não bộ, lúc đó bạn sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ. 

 

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