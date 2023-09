Đây có thể là dấu hiệu của ăn quá nhiều, uống đồ uống có ga và thậm chí là do kinh nguyệt của bạn. Nhưng nó cũng có thể là một triệu chứng của ung thư buồng trứng. Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là dấu hiệu của ăn quá nhiều, uống đồ uống có ga và thậm chí là do kinh nguyệt của bạn. Nhưng nó cũng có thể là một triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Vậy nên nếu bạn bị đầy hơi trong 3 tuần trở lên thì hãy đi khám bác sĩ ngay.

2. Đau đầu dấu hiệu viêm màng não

Đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ em, bệnh khởi phát nhanh và khó phát hiện do em bé thường không biết diễn tả bệnh của mình Ảnh minh họa: Internet

Cơn đau đầu dữ dội, uống thuốc nhưng không giảm, cổ cứng, nôn, sợ ánh sáng, và sốt cao. Đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ em, bệnh khởi phát nhanh và khó phát hiện do em bé thường không biết diễn tả bệnh của mình. Viêm màng não là bệnh do virus hoặc vi khuẩn. Nếu do virus gây nên thì bệnh có thể khỏi trong vòng một vài ngày còn nếu là vi khuẩn gây nên thì sức khỏe bệnh nhân có thể diễn biến trầm trọng hơn và khả năng tử vong cao.

3. Xuất hiện vệt máu trong mắt

Khi lượng đường tích tụ trong máu quá cao, mạch máu bị chặn lại, sưng lên khiến những mạch máu nhỏ ở võng mạc bị vỡ ra, gây chảy máu. Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng chảy máu võng mạc là một trong những manh mối sớm nhất của tiểu đường tuýp 2. Khi lượng đường tích tụ trong máu quá cao, mạch máu bị chặn lại, sưng lên khiến những mạch máu nhỏ ở võng mạc bị vỡ ra, gây chảy máu. Tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí có thể gây mù mắt.

4. Sút cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân không cần nỗ lực tập luyện kiêng khem nghe có vẻ như một giấc mơ với nhiều chị em phụ nữ, nhưng thực tế nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khoẻ của bạn đang có vấn đề. Nếu bạn không có thể trạng béo phì và bạn vừa sút 4,5 kg, hoặc hơn 5% trọng lượng cơ thể trong 6 đến 12 tháng vừa qua, bạn nên đi khám bác sĩ.

Có rất nhiều tình trạng sức khoẻ gây sụt cân không rõ nguyên nhân- bao gồm tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp), tiểu đường, trầm cảm, bệnh lý gan mật, ung thư hoặc các rối loạn cản trở cơ chế hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.