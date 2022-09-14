5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đã nạp quá nhiều muối vào người

Sức khỏe 14/09/2022 12:49

Thận, dạ dày và nhiều bộ phận khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bạn ăn quá nhiều lượng muối mà cơ thể cho phép.

Hay khô miệng, khát nước

Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng vị đắng trong miệng, mất cân bằng nước trong cơ thể và thận không thể bài tiết chất độc. Khi đó, cơ thể sẽ có phản xạ tự nhiên là phát tín hiệu khô miệng và khát nước liên tục.

Ngoài ra, khi lượng natri tăng cao, cơ thể phải bổ sung nhiều nước hơn để đào thải muối ra ngoài.

Đây chính là lý do khi bạn ăn những món mặn thì hay cảm thấy khát nước.

5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đã nạp quá nhiều muối vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đau nhức xương

Chính lượng muối dư thừa trong cơ thể là tác nhân gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của xương. Bởi khi bạn tiêu thụ quá nhiều muối, thận sẽ không thể đào thải hết độc tố ra ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu hụt canxi trong cơ thể. Việc thiếu canxi trầm trọng sẽ làm xương dần bị yếu đi, kéo theo tình trạng răng miệng cũng phải chịu ảnh hưởng và gây ra chứng loãng xương về sau.

Khẩu vị thay đổi

Một chế độ ăn nhiều muối có thể làm thay đổi khẩu vị thức ăn. Theo chuyên gia Rust: "Khẩu vị của chúng ta có thể thay đổi, dùng nhiều muối nhưng vẫn có thể điều chỉnh để lượng muối thấp hơn. Một khi bạn giảm lượng muối và giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn thì có thể lấy lại khẩu vị bình thường của mình".

Mặc dù lúc đầu việc điều chỉnh này sẽ khó khăn nhưng vì sức khỏe cơ thể thì việc giảm muối và giảm ăn mặn là điều cần thiết.

5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đã nạp quá nhiều muối vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu bất thường

Natri tích tụ trong cơ thể sẽ dẫn đến những thay đổi bất thường trong quá trình bài tiết. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là thay đổi khi đi tiểu.

Do thận phải hoạt động nhiều để đào thải muối ra ngoài nên bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn. Khi natri dư thừa gây tình trạng mất nước, màu nước tiểu cũng sẽ thay đổi. Nếu không được cung cấp nước kịp thời, nước tiểu sẽ chuyển sang màu vàng đậm.

Dạ dày bị kích thích

Một số thứ có thể gây đau dạ dày như ăn quá nhiều và trong số đó muối cũng là một yếu tố góp phần nghiêm trọng hơn. Theo chuyên gia Rust: "Ăn quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn H.pylori (Helicobacter pylori (thường được gọi tắt là HP) là một loại vi khuẩn có thể cư trú ở dạ dày, gây ra bệnh loét dạ dày - tá tràng và ung thư dạ dày) làm tăng nguy cơ viêm dạ dày hoặc loét dạ dày.

Dạ dày bị kích thích có thể rất đau đớn, gây ra một loạt các vấn đề như đau quằn quại, buồn nôn, và nôn. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ nguyên nhân do ăn muối quá nhiều thì hãy đến bệnh viện để nhận được tư vấn chẩn đoán của bác sỹ để điều trị các bệnh như viêm dạ dày càng sớm càng tốt.

Chuyên gia cảnh báo số ca mắc Covid-19 tăng ở bệnh nhân chưa tiêm vaccine

Chuyên gia cảnh báo số ca mắc Covid-19 tăng ở bệnh nhân chưa tiêm vaccine

Bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine vẫn là phương pháp bảo vệ chủ yếu trước Covid-19. Khả năng hạn chế nguy cơ diễn biến nặng, tử vong của vaccine đã được chứng minh rõ ràng.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe ăn nhiều muối dấu hiệu cơ thể thừa muối

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 33 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 33 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 33 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm