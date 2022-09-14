3 dấu hiệu nhận biết cổ tử cung đang chứa nhiều độc tố đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe

Sức khỏe 14/09/2022 12:53

Hãy chú ý quan tâm đến các vấn đề về sức khoẻ phụ khoa. Vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và lối sống hàng ngày.

Ở tuổi dậy thì, những cô gái sẽ có kinh nguyệt cho tới khi mãn kinh. Trong thời kỳ kinh nguyệt, tử cung giúp cơ thể bài thải độc tố và các chất độc dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu các độc tố bị tích tụ trong tử cung, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể.

Là phụ nữ, bạn nên quan sát sự thay đổi của cơ thể, dù là nhỏ nhất. Nếu những vùng này có màu sắc thay đổi (theo chiều hướng đậm lên). Chứng tỏ khi ấy tử cung bạn đang chứa nhiều độc tố, cần phải có phương pháp càng sớm càng tốt.

3 dấu hiệu nhận biết cổ tử cung đang chứa nhiều độc tố đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe - Ảnh 1

Nếu các độc tố bị tích tụ trong tử cung, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

 

  • Những thay đổi trong quá trình hành kinh

Bình thường, máu kinh có màu đỏ tươi. Nhưng khi chất độc bị tích tụ nhiều trong tử cung thì máu kinh của chúng ta sẽ có màu sẫm hơn. Thậm chí là gần giống với màu đen.

Trong thời kỳ kinh nguyệt, nhiều chị em bị đau thắt lưng, cảm giác bụng hay ngực căng tức. Đôi khi máu kinh có cục máu đông màu sẫm. Khi ấy, trong tử cung bạn đang có nhiều độc tố.

  • Môi thâm đen

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, nhiều vấn đề ở tử cung nữ giới trước hết sẽ biểu hiện qua làn da. Bên cạnh da mặt xỉn màu thì da môi cũng là nơi cảnh báo sức khỏe tử cung nếu bị thâm đen, một số chị em dễ nhầm lẫn tình trạng thâm môi do sử dụng son chứa chì thường xuyên.

  • Da mông bị thâm

Vùng mông thường ít bị thâm đen vì chúng được che chắn kín đáo. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì đây cũng là nơi tố cáo tình trạng sức khỏe tử cung của chị em nếu như nhiễm độc tố. Do đó hãy kiểm tra ngay nếu thấy mông thâm đen, bạn nên đi khám bác sĩ để kiểm tra sức khỏe ngay nhé.

Món ăn giúp thải độc tử cung hiệu quả 

Rau diếp cá

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết trong Đông y, diếp cá có vị chua, cay, tính mát, đi vào hai kinh là can và phế; tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, thông lâm.

Phụ nữ có thể sử dụng rau diếp cá để điều hòa chu kỳ "đèn đỏ" theo cách sau: 40 gram rau diếp cá, 30 gram ngải cứu (cả hai nguyên liệu đều dùng lá tươi). Rửa sạch nguyên liệu, giã nhỏ rồi lọc bằng nước sôi để nguội. Chia phần nước cốt ra để uống 2 lần/ngày, uống trong 5 ngày liên tiếp, trước kỳ kinh dự kiến 10 ngày.

Nước mật ong

3 dấu hiệu nhận biết cổ tử cung đang chứa nhiều độc tố đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe - Ảnh 2

Mật ong có tác dụng rất tốt trong việc làm ấm và giải độc tử cung, nuôi dưỡng buồng trứng, cải thiện chất lượng làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của mật ong tương đối cao. Theo bác sĩ Zeng Youling, nếu phụ nữ có thói quen uống nước mật ong hàng ngày, đặc biệt là 3 ngày sau khi hết kinh nguyệt thì sẽ có tác dụng rất tốt trong việc làm ấm và giải độc tử cung, nuôi dưỡng buồng trứng, cải thiện chất lượng làn da.

Ngoài ra, mật ong còn chứa nhiều dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng, có thể thúc đẩy trao đổi chất hoạt động trơn tru, cơ thể sẽ ngăn ngừa được sự xuất hiện của nhiều bệnh phụ khoa khác nhau.

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Từ khóa:   biểu hiện ung thư cổ tử cung Cổ tử cung Sức khoẻ

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