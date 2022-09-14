Tuy nhiên đôi khi tình trạng này cũng có thể là dấu hiệu của một số tình trạng sức khỏe và điều kiện y tế

Chảy máu chân răng là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh viêm nướu răng. Đôi khi chảy máu răng có thể do đánh răng quá mạnh hoặc mang răng giả không vừa vặn. Tuy nhiên đôi khi tình trạng này cũng có thể là dấu hiệu của một số tình trạng sức khỏe và điều kiện y tế, chẳng hạn như:

1. Viêm nướu răng

Viêm nướu răng là tình trạng viêm nhiễm ở nướu răng khi các mảng bám trên răng quá lâu. Các mảng bám trên răng có thể là do các mảnh vụn thức ăn hoặc do vi khuẩn bám trên răng.Vệ sinh răng miệng đúng cách có thể ngăn ngừa sâu răng và các tổn thương ở răng. Tuy nhiên các mảng bám có thể tồn tại trên đường viêm nướu mà khi chải răng và dùng chỉ nha khoa không thể loại bỏ được.

Khi mảng bám không được loại bỏ đúng cách, có thể bám cứng vào răng, gây hình thành cao răng hoặc vôi răng. Điều này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu chân răng. Ngoài ra sự tích tụ các mảng bám có thể dẫn đến viêm nướu răng tiến triển, viêm nha chu và gây mất răng.

Các triệu chứng và dấu hiệu viêm nướu bao gồm:

Sưng nướu răng bị ảnh hưởng

Đau nhức bên trong miệng và sưng quanh lợi

Chảy máu răng

2. Bàn chải đánh răng thô cứng

Đánh răng bị chảy máu chân răng là do đâu? Nhiều người đánh răng bị chảy máu chân răng là do bàn chải đánh răng. Nếu bạn đang sử dụng bàn chải đánh răng thô cứng thì bạn nên đổi loại bàn chải tốt hơn để tránh đánh răng bị chảy máu chân răng. Ưu tiên chọn mua và dùng loại bàn chải có đầu lông mềm, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu khi đánh răng. Bạn cũng lưu ý rằng nếu đánh răng mạnh quá cũng sẽ dễ gây tổn thương đến nướu và tự làm chảy máu chân răng, vậy nên cần thay đổi thói quen không tốt này.

3. Chức năng của gan suy giảm có thể gây chảy máu chân răng

Các chất trong quá trình đông máu của cơ thể phần lớn được sinh ra từ gan. Khi chức năng của gan không tốt hoặc suy giảm, các chất cần cho quá trình đông máu không đủ, dễ dẫn đến xuất huyết. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xuất huyết như cường lách, bệnh rối loạn đông máu Hemophilia… Vì vậy với những người vốn có chức năng gan không tốt cần chú ý đến triệu chứng này.