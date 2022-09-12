Tại sao ăn kiêng 80% và 20% tập thể dục mới là cách tốt nhất để giảm cân!

Nhưng trong quá trình này, bạn cũng sẽ bị mất sức khỏe . Da chảy xệ và xỉn màu, khó tiêu, rụng tóc là một số tác hại mà bạn sẽ gặp phải nếu giảm cân theo cách này. Vì vậy, ăn đúng loại thực phẩm cũng không kém phần quan trọng và không nên ăn uống "lạc đề" chỉ để đạt được cân nặng lý tưởng nhanh hơn. Giảm cân nếu được thực hiện đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích khác ngoài việc giúp cơ thể thon gọn hơn.

Quy tắc 80-20 đã được khoa học ủng hộ và cần được tuân thủ nếu mục tiêu của bạn là giảm cân lành mạnh và bền vững. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 80% dinh dưỡng có nghĩa là bạn tiếp tục ăn thức ăn và chỉ tập thể dục đôi khi. 80% dinh dưỡng biểu thị cho một đĩa thức ăn là sự pha trộn hoàn hảo của chất xơ, protein, carbohydrate, chất béo và vitamin và khoáng chất.

Quy tắc 80-20 nói về 20% tập thể dục và 80% dinh dưỡng . Mặc dù hầu hết đều nhầm lẫn điều này theo cách khác, nhưng điều quan trọng là phải hiểu dinh dưỡng 80% đóng một vai trò to lớn như thế nào đối với thể chất. Cả dinh dưỡng và tập luyện đều bổ trợ lẫn nhau và cả hai đều không thể làm được gì nếu không có phần kia. Điều này có nghĩa là nếu không tập thể dục, bạn sẽ không thể đốt cháy calo của thực phẩm bạn ăn và không có thức ăn, bạn sẽ không có năng lượng mong muốn để tập thể dục.

Làm thế nào để đảm bảo 80% lượng dinh dưỡng của bạn hàng ngày?

Vì chúng ta biết đĩa thức ăn của chúng ta cần được chia thành các nhóm thực phẩm khác nhau như thế nào, đây là danh sách các loại thực phẩm lành mạnh mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình:

Chất xơ: Khó tiêu và táo bón là hai vấn đề lớn nhất của bất kỳ tín đồ giảm cân nào. Chất xơ sẽ đảm nhận việc giải quyết vấn đêg này. Để bao gồm đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể bao gồm rau lá xanh, trái cây, đậu, thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt như bột kiều mạch.

Chất béo: Để cắt giảm chất béo xấu khỏi cơ thể, bạn cần tiêu thụ chất béo tốt. Điều này không có nghĩa là nạp vào đĩa của bạn những chất béo có hại như chất béo chuyển hóa có bản chất là ung thư, mà là chất béo lành mạnh góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Để thêm chất béo vào chế độ ăn uống của bạn, bạn cần bao gồm bơ sữa trâu, dầu mù tạt, dầu mè, trái cây khô và các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân và hạt điều.

Protein: Mặc dù thực tế là bữa sáng điển hình hay bắt đầu với sữa, nhưng chúng ta vẫn thiếu protein trong chế độ ăn uống của mình. Protein là thành phần xây dựng của cơ thể và do đó giúp giảm cân. Không chỉ có sữa mà bạn cần bổ sung các nguồn giàu protein khác như sữa chua, pho mát, paneer, đậu nành, đậu phụ, bột mì, đậu phộng, thịt gà hoặc cá để bổ sung đầy đủ lượng protein hàng ngày.

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Vitamin và khoáng chất: Mặc dù chúng ta đã đọc trong nhiều sách giáo khoa rằng vitamin và khoáng chất rất quan trọng đối với khả năng miễn dịch, chúng ta vẫn có xu hướng quên chúng đi. Rau, hạt, quả hạch và trái cây là cách tốt nhất để có được liều lượng hàng ngày của bạn.

Carbohydrate: Nhóm thực phẩm thường sợ trong quá trình giảm cân thực sự là nhóm quan trọng nhất để có một cơ thể hoạt động khỏe mạnh đầy đủ chức năng. Ít nhất 40% đĩa ăn của bạn nên chứa carbs như gạo, roti, bánh mì nhiều hạt, rau, đậu, các loại đậu và trái cây.

Tại sao quy tắc dinh dưỡng 80% lại quan trọng?

Ảnh minh họa: Internet

Quy tắc dinh dưỡng 80% là cần thiết để quản lý lượng calo hàng ngày của bạn. Nếu bạn là một tín đồ của giảm cân, thì giờ bạn đã hiểu khái niệm cơ bản về lượng calo vào và calo ra. Bạn nên đốt cháy nhiều calo như bạn ăn. Điều này chắc chắn không có nghĩa là bạn tập thể dục cả ngày chỉ để bù vào bữa ăn cuối cùng, mà là bạn nên vận động "bất chấp" lịch trình tập luyện của mình ra sao.

Quy tắc calo có nghĩa là trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, bạn cần 30 calo. Ví dụ, nếu bạn nặng 60 kg, bạn cần (60X30) 1800 calo lành mạnh mỗi ngày, thậm chí để giảm hoặc duy trì cân nặng lý tưởng của bạn.

Theo Femina