4 công dụng tuyệt vời từ sữa mẹ bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 15/09/2022 12:41

Ngoài các hàm lượng về dinh dưỡng bổ sung vào cơ thể, sữa mẹ còn chứa nhiều công dụng trong công cuộc làm đẹp một cách tuyệt vời.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở đó, sữa mẹ còn được mệnh danh là “thần dược” cho làn da.

Bởi sữa mẹ chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống nhiễm khuẩn giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, đồng thời đẩy lùi thâm nám, mụn nhọt:

1. Làm sạch và dưỡng mềm da

4 công dụng tuyệt vời từ sữa mẹ bạn đã biết chưa? - Ảnh 1

Nếu bạn nhỏ một ít sữa mẹ vào bông tẩy trang cũng có tác dụng xóa sạch lớp trang điểm và làn da của bạn cũng trở nên mịn màng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Sữa mẹ giàu axit amin, vitamin A và các protein cần thiết cho da. Không chỉ thế, sữa mẹ còn rất giàu axit lactic nên tác dụng của sữa mẹ đối với da mặt là làm sạch và mềm da. Đó là lý do vì sao sữa mẹ được coi là một thành phần lý tưởng để sản xuất xà phòng. Ngoài ra, nếu bạn nhỏ một ít sữa mẹ vào bông tẩy trang cũng có tác dụng xóa sạch lớp trang điểm và làn da của bạn cũng trở nên mịn màng hơn.

2. Trị mụn trứng cá “siêu” hiệu quả

Sữa mẹ có một lượng lớn tế bào bạch cầu, một loại tế bào của hệ miễn dịch giúp chống lại các tác nhân gây hại. Điều này làm cho sữa mẹ có khả năng loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn bám trên bề mặt da – nguồn gốc gây nên mụn.

Nhờ đặc tính này sữa mẹ có thể được xem là phương thuốc trị mụn trứng cá cực kỳ hiệu quả. Bởi nguyên nhân dẫn đến mụn trứng cá chủ yếu là do vi khuẩn có hại phát triển quá mức.

Không những vậy, sữa mẹ còn có chứa axit lauric. Đây là một loại chất béo được chứng minh là có khả năng chống lại mụn trứng cá mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào.

Sữa mẹ có thể được xem là loại mỹ phẩm “độc nhất vô nhị”. Bởi bạn sẽ rất khó tìm thấy một sản phẩm dưỡng da, trị mụn nào có chứa các tế bào “đặc biệt” giúp chống lại nhiễm trùng như sữa mẹ.

3. Dưỡng thâm quầng mắt sau sinh
Kem dưỡng mắt "đặc biệt" này sẽ giúp bạn giảm đi những dấu hiệu của quầng thâm và đem lại sự thư giãn tối đa

Sau khi sinh các mẹ do thiếu ngủ và bận rộn chăm sóc bé yêu nên thường gặp các biểu hiện như thâm quầng mắt, mắt bị sưng, lúc này hãy nhớ đến sữa mẹ các bạn nhé. Làm đẹp da sau sinh bằng sữa mẹ để dưỡng thâm quầng mắt thực sự không hề khó khăn, bạn chỉ cần đắp hai miếng bông lạnh sữa mẹ lên mắt là có thể giảm thiểu những tình trạng nói trên.

4. Làm dịu vết thương

  •  Làm dịu vết sưng, bỏng: Sữa mẹ được biết đến là giúp làm dịu vết nọc ong đốt cũng như làm dịu vết bỏng nhẹ hay cháy nắng.
  •  Chữa nứt đầu núm vú: Sữa mẹ có thể được dùng để làm dịu núm vú bị đau và nứt của mẹ – hiện tượng thường xảy ra trong những ngày đầu cho con bú.
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