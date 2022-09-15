Không phải bia rượu, những món ăn có thể ‘tàn phá’ lá gan, quen thuộc trong bữa ăn của người Việt

Thời kì trước, bia rượu trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý liên quan đến gan, nhất là loại thức uống này chứa cồn, có thể hấp thụ trực tiếp vào máu, khiến gan quá tải trong việc thải độc, đôi khi dẫn đến tử vong chỉ sau vài giờ.

Như chúng ta cũng đã biết, gan là một bộ phận quan trọng của cơ thể. Bộ phận này là trung tâm điều hòa và chuyển hóa các chất, thực hiện nhiều chức năng mà không một cơ quan nào có thể thay thế được. Do đó, một khi lá gan bị hỏng hoàn toàn, con người có thể tử vong.

Trong cuộc sống hiện đại, ngoài bia rượu, việc lựa chọn các món ăn đã trở nên dễ dàng. Chúng ta không còn quá khó khăn về việc tìm kiếm thực phẩm như thời trước. Tuy nhiên, có lợi cũng có thể đi đôi với tác hại, nhiều món thực phẩm được chỉ ra không mang lại những lợi ích cho lá gan. Chúng ta cần cân nhắc khi lựa chọn các loại thực phẩm sau:

Những thực phẩm đồ ăn nhanh, chế biến sẵn được chỉ ra rõ rằng nó chứa một lượng calo và các chất béo gây hại rất cao. Ăn những món ăn này thường xuyên làm tăng gánh nặng cho tế bào gan. Lâu dần có thể làm khả năng chuyển hóa chất béo của gan bị suy giảm và dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ.

Đặc biệt, nhiều thực phẩm được chế biến sẵn thường tẩm ướp nhiều gia vị, thường được chiên rán ở nhiệt độ cao. Quá trình này có thể gây ra các hoạt chất gây hại cho gan, khiến gan phải làm việc nhiều hơn để xử lý các chất độc.

Đồ ăn chế biến sẵn chứa nhiều chất béo. Ảnh: Internet

Lưu ý rằng, chúng ta không nên ‘tiện tay’ bỏ vào giỏ hàng những loại thực phẩm chế biến sẵn để tránh việc lựa chọn nhầm những món ăn không thực sự tốt cho cơ thể.

Đồ ăn ngọt, thực phẩm chứa nhiều đường

Ngoài những nguy cơ gây béo phì, tăng cân, da bị lão hóa. Đồ ăn ngọt, thực phẩm chứa nhiều đường tăng tác hại cho gan. Không như những loại đường tự nhiên, tất cả các loại đường nhân tạo đều dễ dàng chuyển hóa thành chất béo tích tụ, khiến cơ thể hấp thu và khó đào thải.

Đồ ăn chứa nhiều đường có hại cho cơ thể. Ảnh: Internet

Một số bệnh lý như: gan, tiểu đường, tim mạch đều liên quan cao đến một số loại thực phẩm này. Cũng đã có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng đường có thể gây hại gan tương đương với bia rượu, ngay cả khi bạn không bị thừa cân. Do đó, hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều đường như bánh, kẹo ngọt là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.

Thịt đỏ

Thật đáng tiếc phải nhắc đến rằng, việc tiêu thụ thịt đỏ thường xuyên ẩn chứa nguy cơ gây bệnh gan cao hơn so với những người ăn ít hơn, hoặc những người có chế độ ăn nhiều thịt trắng, chất xơ hơn. Nguyên nhân là bởi vì sự có mặt của các chất béo bão hòa trong thịt đỏ quá nhiều, làm gia tăng lượng mỡ tại gan cũng như các phủ tạng khác trong cơ thể.

Với hàm lượng protein phong phú, tuy nhiên, thịt đỏ được khuyên nên ăn ít hơn để giúp lá gan luôn khỏe mạnh.

Thịt đỏ gây bất lợi cho gan. Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn cũng tránh sử dụng thức ăn có lượng muối cao. Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp và cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Đối với những người bị bệnh được khuyên có chế độ ăn nhạt, giảm bớt các loại gia vị mặn điển hình như muối hoặc các món ăn có chứa lượng muối cao.

Thực phẩm nào tốt cho lá gan?

Nước chanh

Một cốc nước chanh giúp thanh lọc cơ thể, nguyên liệu này mang đến hiệu quả giải độc, làm sạch cơ thể rất tốt. Đặc biệt hơn, một cốc nước chanh loãng vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sẽ giúp gan tăng cường sản xuất dịch mật, dịch mật, đào thải rất nhiều độc tố trong cơ thể ra bên ngoài. Bạn có thể thêm vào một lượng mật ong nhỏ để tăng hiệu quả.

Các loại rau xanh

Các loại rau xanh được kiểm chứng là có tác dụng rất tốt để cải thiện chức năng gan. Rau xanh chứa hiều chất xơ, vitamin, dưỡng chất, tăng cường trao đổi và chuyển hóa các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Vì điều đó, bạn hãy bổ sung rau xanh hàng ngày, các loại rau như: bông cải xanh, hành tây, khổ qua, cải bó xôi bổ sung khoáng chất cho gan hiệu quả.

Nghệ

Vitamin và lượng curcumin dồi dào trong nghệ đóng vai trò rất tốt trong việc tăng cường miễn dịch, giảm viêm và giúp cơ thể thải độc.

Nghệ có tác dụng rất tốt để làm sạch lá gan. Khi dùng bột nghệ để uống hàng ngày cùng rễ cây bồ công anh tươi có thể cải thiện sức khỏe lá gan hiệu quả. Bạn nên uống với một lượng vừa phải và uống giãn cách theo tình trạng cơ thể, không nên uống quá nhiều một lúc. Bạn có thể kết hợp cùng sữa và các loại nước ép như cà rốt, chanh vàng để tăng cường dưỡng chất.