45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2025 18:07

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau có căn phú quý, làm ăn xuôi thuận, may mắn tụ hội, cuộc đời dư dả.

Tuổi Tuất 

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ, hanh thông. Tính chất công việc được Quý Nhân trợ mệnh. Tinh thần thoải mái và tập trung cao độ giúp cho bản mệnh sớm hoàn thành dự định đặt ra trước đó.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Bạn và người ấy xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài sau đó lại trở về bên nhau. Thổ sinh Kim giúp cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy thêm tươi mới và ngập tràn tiếng cười. Ngoài ra, việc coi trọng tình nghĩa giúp người độc thân nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tính cách dịu dàng, chu đáo, không thích cạnh tranh. Bản mệnh luôn có quý nhân phù trợ trong những thời khắc quan trọng. Con giáp này luôn tìm cách nhẹ nhàng để vượt qua khó khăn, tránh đối đầu hoặc làm việc quá sức. Tuổi Mão tạo dựng được mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi, đi đâu cũng có thể tìm được bạn tốt, có người nâng đỡ.

Trong những ngày này, tuổi Mão bước vào giai đoạn cực kỳ may mắn. Bản mệnh có thể lên các kế hoạch mới, biến những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu nay trở thành hiện thực. Bản mệnh có đủ năng lực để đảm nhận các vai trò quan trọng, nhận các dự án lớn.

Trực giác nhạy bén, suy nghĩ sáng suốt giúp tuổi Mão đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Bản mệnh bình tĩnh trước các tình huống diễn ra bất ngờ. Đây là thời điểm để bản mệnh có khởi đầu tốt đẹp, thu hút may mắn và sự giàu có.

45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

