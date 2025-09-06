Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 06/09/2025 05:00

Chiều 5/9, tại hồ thủy lợi Lộc Thắng (xã Bảo Lâm 1), một vụ đuối nước xảy ra khiến một học sinh lớp 8 tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 15h cùng ngày, Đ.V.L. và bạn là C.Q.T. (cùng học lớp 8) rủ nhau đến hồ thủy lợi Lộc Thắng vui chơi. Trong lúc chơi đùa, 2 nam sinh trượt chân, rơi xuống hồ.

Lúc này, anh K’Buys (33 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) phát hiện vụ việc, bơi ra hồ cứu được T., đưa vào bờ an toàn. Riêng L. mất tích.

Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, thông tin được chuyển tới Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng). Tiếp nhận tin báo, đội đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lúc 18h15 cùng ngày, sau gần 1 giờ lặn tìm, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 đã tìm thấy thi thể em Đặng Văn L ngay tại vị trí gặp nạn ở độ sâu hơn 5 mét dưới nước và đưa vào bờ an toàn.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hồ thủy lợi Lộc Thắng (xã Bảo Lâm 1) có diện tích rộng hàng chục ha và mực nước sâu trung bình từ 5 - 10 m, thậm chí có những vị trí sâu trên 15 mét. Thời gian qua, chính quyền xã Bảo Lâm 1 đã gắn nhiều biển cảnh báo nguy hiểm và cấm tắm tại nhiều khu vực trên hồ thủy lợi Lộc Thắng để cảnh báo, phòng chống đuối nước.

