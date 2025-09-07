Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách'

Đời sống 07/09/2025 05:00

Hành vi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) được nêu trong kết luận điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án “Lừa dối khách hàng” và “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng cùng bản kết luận điều tra đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trong vụ án này, Lê Tuấn Linh với vai trò Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "Du Mục") là Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công - Giám đốc Công ty; Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog) là thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách' - Ảnh 1
Sản phẩm kẹp Kera được hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng "Du Mục" bán trên các phiên livestream.

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả điều tra, Cơ quan Công an xác định, sản phẩm thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia Life gia công, sản xuất với giá 32.452 đồng/hộp. Sản phẩm được Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu “Kera” tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong nội dung công bố, sản phẩm được giới thiệu là chứa 28,13% bột rau củ tự nhiên.

Với mục đích tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận bán hàng, các đối tượng đã đăng tải thông tin, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán hàng thông qua trang Facebook "KERA VIETNAM" và tài khoản Tiktok "KERA VIETNAM" (các tài khoản đều do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt lập, quản lý), tài khoản Tiktok "Hằng Du Mục" của Nguyễn Thị Thái Hằng, "Quang Linh Vlogs" của cá nhân Phạm Quang Linh.

Đáng chú ý, trong phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Buổi livestream đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo và với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp, phiên livestream đã thu hơn 400 triệu đồng.

Nhận thấy có lợi nhuận cao, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng phần trăm lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %, tương ứng Thùy Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Nhóm đã để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).

Hoa hậu Thùy Tiên đòi nâng cổ phần sau phiên livestream 'vì kẹo Kera đắt khách' - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên lúc bị bắt - Ảnh: VnExpress

Cũng theo kết quả điều tra, nội dung quảng bá, giới thiệu cho thấy kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tự nhiên, có tác dụng bổ sung chất xơ thay rau, tốt cho tiêu hóa. Trong đó, Phạm Quang Linh giới thiệu, quảng bá "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để lôi kéo người tiêu dùng. Trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán 135.325 hộp kẹo Kera (với giá niêm yết 150.000 đồng/hộp) cho khoảng hơn 30.000 khách hàng, thu được số tiền 17.546.963.347 đồng.

Tuy nhiên, thực tế quá trình sản xuất kẹo Kera, Công ty CP Asia Life không sử dụng nguyên liệu rau củ tự nhiên mà mua nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó, hàm lượng bột rau chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61% đến 0,75% thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ theo nội dung công bố (28,13%). Ngoài ra, Chủ tịch Công ty CP Asia Life còn chỉ đạo sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%), đường (chiếm tỷ lệ 12%) và nhiều chất phụ gia khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 33.201 hộp kẹo Kera thành phẩm; 7.470 hộp kẹo bán thành phẩm; 2.048 kg kẹo Kera; thu hồi 16,3 tỷ/17,5 tỷ đồng lợi nhuận các đối tượng thu được bất chính từ việc sản xuất, buôn bán sản phẩm kẹo Kera. Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhận khoản tiền hoa hồng lên tới 7 tỷ đồng.

Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên kẹo Kera Quang Linh Vlogs

