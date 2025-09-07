Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ

Đời sống 07/09/2025 09:59

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T.P. (42 tuổi, quê Đồng Tháp, thường trú tại TPHCM). Thi thể bà P. đã được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 6/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường An Hội Đông khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng trọ hẻm đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.T.P (42 tuổi, sống ở TP.HCM).

Người thân trong gia đình nhiều lần liên lạc với bà P. nhưng không nhận được hồi âm. Đến khoảng 9 giờ, họ đến phòng trọ nơi bà P. thuê sinh sống, ở hẻm đường Lê Đức Thọ đập cửa cũng không thấy người này trả lời.

Lúc phá cửa vào kiểm tra, người thân tá hỏa phát hiện bà P. đã tử vong nên trình báo công an.

Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng.

Đến trưa nay, thi thể bà P. được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Từ khóa:   tin moi tử vong trong phòng trọ tử vong

