Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối

Đời sống 07/09/2025 10:26

Trong vụ án liên quan đến sản phẩm thực phẩm kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, kẹo Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Vì vậy, Tiên phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng.

Nhưng xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu của công ty, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù kẹo và tập trung vào việc quay video giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên không gian mạng nhằm quảng bá sản phẩm như một loại thực phẩm bổ sung các chất thay rau củ quả tự nhiên.

Theo kết luận điều tra, cô hoa hậu quảng bá sản phẩm “lên mây” nhưng không biết rõ công thức nguyên liệu thực tế sản xuất kẹo Kera; không biết rõ công thức nguyên liệu; không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không, nhưng vẫn sử dụng hình ảnh cùng sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu về kẹo Kera khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối - Ảnh 1
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý Nguyễn Thúc Thùy Tiên; trong đó có Tổng Giám đốc Phạm Thị Kim Dung, tức "Bà trùm hoa hậu", và 3 người khác.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt.

Những người này cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

"Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng", kết luận điều tra nêu.

Nóng: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính 12 tỷ đồng, tác động để Công ty Sen Vàng ký hợp đồng gian dối - Ảnh 2
"Bà trùm hoa hậu" Phạm Thị Kim Dung (trái) và hoa hậu Thùy Tiên

Chỉ đến ngày 7/3, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng  giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.

