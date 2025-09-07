Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn phường Bạch Đằng khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 6/9, tại đường cứu hộ đê thuộc tổ dân phố 2 Gia Minh, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng.

Thời điểm này, anh Đ.V.Y (sinh năm 1985, trú tổ dân phố Vân Xá, phường An Dương, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô tải đi theo hướng Minh Tân đi đường 1179 va chạm với cháu B.V.H.B (sinh năm 2020) và cháu P.T.D (sinh năm 2022, trú tại tổ dân phố 2 Gia Minh, phường Bạch Đằng) đang đi xe đạp ba bánh trẻ em cùng chiều phía trước.

Hậu quả, cháu B và cháu D tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ do lái xe Y không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào chiều 6/9, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xác nhận, một học sinh lớp 6 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên vừa gặp nạn trong trường và đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Thành Nhất và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Ông V.A.S. (41 tuổi, trú Lâm Đồng) lái xe ô tô mang biển số 47C-221.13 chở theo 2 người khác thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Khi đang thu gom rác trong khuôn viên trường, xe chở rác đã va chạm với em T.M.T. (học sinh lớp 6). Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng em T. đã tử vong.

