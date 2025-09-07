Va chạm xe đầu kéo, người mẹ tử vong, con gái bị thương

Đời sống 07/09/2025 14:49

Tại phường Tân Đông Hiệp vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải đầu kéo với xe máy khiến người phụ nữ tử vong. Công an đang khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 7/9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn xe đầu kéo làm một phụ nữ tử vong tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ).

 

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà T.T.H (45 tuổi, quê Bến Tre cũ) và chị N.T.K.N (17 tuổi, con gái bà H.) bị thương.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà H. chạy xe máy chở con gái trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc xe máy đến giao lộ với đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) thì xảy ra tai nạn giao thông với xe đầu kéo biển số 50LD-126... chạy cùng chiều, đang rẽ từ đường Nguyễn Thị Minh Khai vào đường Mỹ Phước Tân Vạn.

 

Va chạm xe đầu kéo, người mẹ tử vong, con gái bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm người mẹ tử vong, con gái bị thương - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, xe tải đầu kéo dừng lại khi đang ôm cua vào đường Mỹ Phước Tân Vạn. Thi thể người phụ nữ nằm sát bánh sau của xe tải đầu kéo. Xe máy bị hư hỏng nhẹ, nằm cách xe tải đầu kéo khoảng 3 m.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã bảo vệ hiện trường. Đến 11h30 cùng ngày, Công an TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

