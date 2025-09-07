Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Chiều 7/9, một kho hàng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, TP.HCM (thuộc địa bàn quận Bình Tân trước đây) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều tài sản, trong đó có một ô tô con bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h chiều 7/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho hàng trên đường Trần Văn Giàu, thuộc phường Tân Tạo, TPHCM.

Thời điểm xảy ra cháy, cửa kho hàng đang đóng kín. Người dân phát hiện khói và lửa bốc lên đã hô hoan nhau mang bình chữa cháy mini, kéo vòi nước để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy bùng lên dữ dội với lửa đỏ rực kèm khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng 47 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do cửa nhà kho bị khóa, lực lượng chức năng phải huy động xe nâng từ doanh nghiệp gần đó để phá cửa, tiếp cận bên trong. Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong nhà kho bị hư hại.

Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Thiệt hại vụ cháy khoảng 50/200m2 diện tích căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt cũ; một ô tô bán tải bị cháy xém phần thân sau.

Hiện, Công an phường Tân Tạo đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy.

