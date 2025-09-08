Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM

Đời sống 08/09/2025 14:41

Ngày 8/9, cơ quan chức năng TP HCM đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/9, CSGT Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giữa xe ben và 3 xe máy khiến 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT741, xã Phước Hòa, TPHCM (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe ben lưu thông trên đường ĐT741. Khi đến ngã tư Bến Trám, xã Phước Hòa, phương tiện tông vào ba xe máy phía trước đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông khiến ba xe máy bị lùa về phía trước, 4 người trên ba xe bị thương.

Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 1Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, một xe máy nằm lọt dưới gầm, một xe nằm trước đầu xe ben. Các nạn nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tai nạn xảy ra trước đèn tín hiệu, ngay ngã tư khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Có ít nhất 3 xe máy bị tông trúng, nằm lăn lóc giữa đường, trong đó 1 xe bị mắc kẹt dưới gầm ô tô tải. Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 3Hãi hùng xe ben tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 4
Một xe máy hư hỏng nặng sau khi ô tô tải tông trúng - Ảnh: BVáo Tiền Phong

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Từ khóa:   tai nạn giao thông xe ben tông liên hoàn tin moi

