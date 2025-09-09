Phẫn nộ vụ bé trai 2 tuổi bị cha ruột hành hạ, dọa quăng xuống đất ở Lâm Đồng

Đời sống 09/09/2025 05:10

Ngày 8/9, lực lượng Công an xã Di Linh (Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông đánh đập con trai 2 tuổi của mình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/9, cơ quan chức năng xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ thông tin liên quan một đoạn clip đăng trên mạng xã hội về hành vi bạo hành trẻ em.

Dựa vào đoạn clip dài 1 phút 42 giây đăng trên mạng xã hội cùng ngày, một bé trai nằm khóc dưới đất cạnh chiếc xe máy. Bị người đàn ông dùng chân đá nên bé càng khóc to hơn. Người đàn ông này liên tục lớn tiếng chửi bới, đe dọa sẽ đá chết nếu bé trai không chịu nín khóc.

 

Gần cuối đoạn clip, người này vừa dùng tay túm áo đưa cháu bé lên cao, vừa chửi bới khiến bé khóc thét rồi mới bỏ xuống đất. 

Nhiều người xem đoạn clip tỏ ra phẫn nộ, lo lắng cho tình trạng của bé trai bị bạo hành, đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc điều tra.

Phẫn nộ vụ bé trai 2 tuổi bị cha ruột hành hạ, dọa quăng xuống đất ở Lâm Đồng - Ảnh 1

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông dùng tay túm áo đưa lên cao - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra ở xã Di Linh. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh. 

Bé trai trong vụ việc mới 2 tuổi, người đàn ông có hành vi bạo hành nêu trên là cha ruột của bé. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định và được giao cho người thân chăm sóc. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và có phương án xử lý.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, bên cạnh xe máy cháy đen.

