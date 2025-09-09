Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào khoảng 6h47 ngày 9/9, tại Km11, tỉnh lộ 513 qua ngã ba nhiệt điện (thị xã Nghi Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 36K-631.XX do Tr.V.T (SN 1986, ngụ ở tổ dân phố Liên Trung, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển bất ngờ va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36B4-085.XX do M.T.L (SN 1979, trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Nghi Sơn) điều khiển chở theo vợ là H.T.H (SN 1984).

Vụ TNGT đã khiến anh M.T.T tử vong tại chỗ, còn chị H.T.H bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến hai vợ chồng gặp nạn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh H.V.M. (45 tuổi, trú tại thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hòa 1) và anh D.V.T. (24 tuổi, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7/9, anh T. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78E1-437.xx lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến địa phận thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, phương tiện của anh này bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 78H1-18xx do anh M. điều khiển.

Cú tông mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, còn anh M. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Theo nhiều nguời dân, anh M. đang trên đường mua trái cây về cúng giỗ cho mẹ và bất ngờ bị tai nạn thương tâm.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng, một số trái cây vương vãi trên mặt đường.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.

