Hải Dương: Nữ công nhân nhiễm COVID-19 từng xuất hiện triệu chứng bệnh nhưng tự mua thuốc uống và vẫn đi làm

Xã hội 28/01/2021 10:55

Trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19, nữ công nhân ở Hải Dương đã xuất hiện triệu chứng đau đầu, rét lạnh nhưng vẫn đi làm.

Sáng 28/1, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1.552 nhiễm COVID-19.

COVID 19
Trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19, nữ công nhân ở Hải Dương đã xuất hiện triệu chứng đau đầu, rét lạnh nhưng vẫn đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân 1.552 là em chồng của chị N.T.G, người được phát hiện mắc COVID-19 sau khi tới Nhật Bản. Bệnh nhân 1.552 và chị G. làm việc cùng phòng cắt ở Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam và thường đi làm chung xe máy.

- Tối 15/1, chị tới dự liên hoan chia tay tại nhà chị G.

- Sáng 16/1, chị xuất hiện triệu chứng đau đầu, rét ớn lạnh, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị và vẫn đi làm. 

- Sáng 17/1, chị ăn tiệc mừng nhà mới tại nhà em chồng ở Mật Sơn, Chí Minh (huyện Chí Linh).

- Chiều 23/1, chị thấy có dấu hiệu ho, tức ngực, khó thở nên xin nghỉ và đi khám tại Phòng khám Đa khoa Côn Sơn trong 40 phút, từ 16g10 đến 16g50.

- Sáng 24/1, chị đi chợ Sao Đỏ mua quần áo nhưng không nhớ tên chủ cửa hàng.

- Chiều 26/1, chị mua đồ thắp hương tại quán Dũng - Mai ở ngã tư Nẫm, Kim Điền, Hưng Đạo (Chí Linh).

Những ngày khác, bệnh nhân 1.552 đi làm, tiếp xúc với nhân viên và quản lý phòng cắt Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam; tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình gồm mẹ chồng và 2 con.

Tối 27/1, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), sức khỏe bình thường. Bệnh nhân đang được lấy mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gene xem có phải nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 biến thể tại Anh hay không. Dự kiến sẽ có kết quả sau 3 ngày.

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Trong số 160 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần đầu tiên, có 10 mẫu cho kết quả dương tính với COVID-19.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chống dịch Covid-19 Hải Dương

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