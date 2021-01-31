Sau khi dự đám cưới Hải Dương, 6 người trong cùng 1 nhà dương tính với COVID-19

Tin nóng 31/01/2021 08:04

Thông tin từ Ban lãnh quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết 5 ca nhiễm COVID-19 mới tại địa bàn đều là người cùng một nhà với bệnh nhân 1694.

Bệnh nhân N.Q.M. là bệnh nhân 1694, dương tính với COVID-19 sau khi đi dự đám cưới ở Hải Dương có địa chỉ tại tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Như vậy, tính đến thời điểm này, quận Nam Từ Liêm đã xác định 6 ca mắc COVID-19.

Gia đình bệnh nhân N.Q.M. có 7 người gồm: bố mẹ, vợ, em vợ và 2 con. Trong đó, một người con là học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Được biết bệnh nhân này có tiếp xúc với 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh. Ngoài ra, bé trai có tham gia hội chợ vào ngày 24/1, tham gia buổi văn nghệ vào ngày 28/1 và hiện chưa rõ đối tượng tiếp xúc gần. Người con còn lại là học sinh Mầm non Cầu Diễn hiện có kết quả âm tính.

Cả gia đình đều tiếp xúc với bệnh nhân 1694 từ tối 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1. Như vậy, 6/7 thành viên trong cùng 1 gia đình của bệnh nhân 1694 đã có kết quả dương tính với bệnh. 

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6 người mắc COVID-19 tại Hà Nội đều cùng 1 nhà - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện, UBND quận đã cho 2 Trường Tiểu học và mầm non có con của bệnh nhân N.Q.M. theo học trước đó nghỉ học và thực hiện các công tác cách ly tại nhà. Trong đó,1 cô giáo chủ nhiệm và 35 học sinh lớp 3E của Trường Tiểu học Xuân Phương đã tham gia cách ly tập trung 21 ngày.

So do covid 19

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh. 

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.  

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179. 

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân

Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân

Chiều 29/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp khẩn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quyết định sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân trong thành phố.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 dương tính với SARS-CoV-2

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