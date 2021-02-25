Trong livestream mới nhất trò chuyện cùng khán giả, Hoàng Yến đã chia sẻ về những lần đổ vỡ trong hôn nhân trước kia của mình. Bởi sự chân thành và thẳng thắn mà nữ diễn viên đã khiến cánh phụ nữ xem live vỗ tay không ngớt.

Hoàng Yến trong buổi livestream mới nhất tâm sự 'chuyện chị em' - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cô còn lan toả năng lượng sống tích cực đến các chị em phụ nữ. "Cô Xuyến" mạnh dạn ủng hộ những chị em đã có gia đình đừng ngần ngại ly hôn khi cảm thấy không còn hạnh phúc nữa. Có thể thấy hậu ly hôn, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và lạc quan, yêu đời, minh chứng cuộc sống độc thân vẫn hạnh phúc.