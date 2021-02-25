'Cô Xuyến' Về nhà đi con phát ngôn về tình yêu: Đàn ông đánh vợ là 'những thằng hèn mạt'

Hậu trường 25/02/2021 19:36

Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến lại "gây sốt" với phát ngôn mới nhất về hôn nhân gia đình. Theo đó, cô thẳng thắn ủng hộ những chị em đã có gia đình đừng ngần ngại ly hôn khi cảm thấy không còn hạnh phúc. Thậm chí, "cô Xuyến" còn cho rằng đàn ông dang tay đánh vợ là "những thằng hèn mạt".

Trong livestream mới nhất trò chuyện cùng khán giả, Hoàng Yến đã chia sẻ về những lần đổ vỡ trong hôn nhân trước kia của mình. Bởi sự chân thành và thẳng thắn mà nữ diễn viên đã khiến cánh phụ nữ xem live vỗ tay không ngớt.

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Hoàng Yến trong buổi livestream mới nhất tâm sự 'chuyện chị em' - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cô còn lan toả năng lượng sống tích cực đến các chị em phụ nữ. "Cô Xuyến" mạnh dạn ủng hộ những chị em đã có gia đình đừng ngần ngại ly hôn khi cảm thấy không còn hạnh phúc nữa. Có thể thấy hậu ly hôn, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và lạc quan, yêu đời, minh chứng cuộc sống độc thân vẫn hạnh phúc.

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Hậu ly hôn, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FBNV

Thậm chí, cô còn ngỏ ý "giúp đỡ" một bạn khán giả khi người này tâm sự cùng cô. Theo đó, Hoàng Yến đã hứa sẽ giúp bạn ấy quá trình làm lại những giấy tờ tùy thân liên quan để hoàn tất thủ tục ly hôn, nếu bạn ấy thật sự muốn. Nữ diễn viên "thẳng tay" buông lời "cay đắng" khi bàn về hình tượng vũ phu: "Xin lỗi những bạn nam đang xem live ở đây nhưng những ai đã từng dang tay đánh vợ thì đúng là những thằng hèn mạt...".

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Hoàng Yến bên cạnh những cô công chúa xinh đẹp của cuộc đời mình trong bộ ảnh gia đình mới nhất - Ảnh: FBNV

Có lẽ biết trước phản ứng của cộng đồng mạng sẽ có "người khen, kẻ chê" khi Hoàng Yến phát ngôn như thế, nữ diễn viên khẳng định luôn rằng đó không phải là chửi bậy, nói bậy. Đó là quyền ngôn luận khi cô miêu tả những cảm xúc thật của bản thân, bởi lẽ Hoàng Yến vốn dĩ "không thích đeo mặt nạ".

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