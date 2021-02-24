Hậu ly hôn, Hoàng Yến ‘xin tha’ khi được trai trẻ kém 2 giáp tỏ tình: 'Em còn kém con gái chị 7 tuổi đấy'

Thời gian gần đây, chuyện ly hôn của không ít những người nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ dư luận. Một trong số đó phải kể đến vụ ly hôn của Hoàng Yến với chồng trẻ kém 4 tuổi. Cô là nữ diễn viên thủ vai “cô Xuyến” trong bộ phim Về nhà đi con.

Biểu cảm 'ối giời ơi' của Hoàng Yến khi được trai trẻ tỏ tình - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận 'phì cười' trước lời đáp trả của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, “cô Xuyến” sống vui vẻ, lạc quan. Mới đây, nữ diễn viên còn đăng tải clip mới, dí dỏm buông lời “xin tha” khi được trai trẻ kém 2 giáp tỏ tình.