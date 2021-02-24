Hậu ly hôn, Hoàng Yến ‘xin tha’ khi được trai trẻ kém 2 giáp tỏ tình: 'Em còn kém con gái chị 7 tuổi đấy'

Hậu trường 24/02/2021 16:47

Trong video mới nhất vừa đăng tải trên trang cá nhân, Hoàng Yến đã thu hút đông đảo netizen. Cô dí dỏm buông lời “xin tha” khi được trai trẻ kém 2 giáp tỏ tình.

Thời gian gần đây, chuyện ly hôn của không ít những người nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ dư luận. Một trong số đó phải kể đến vụ ly hôn của Hoàng Yến với chồng trẻ kém 4 tuổi. Cô là nữ diễn viên thủ vai “cô Xuyến” trong bộ phim Về nhà đi con.

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Biểu cảm 'ối giời ơi' của Hoàng Yến khi được trai trẻ tỏ tình - Ảnh: FBNV
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Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận 'phì cười' trước lời đáp trả của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, “cô Xuyến” sống vui vẻ, lạc quan. Mới đây, nữ diễn viên còn đăng tải clip mới, dí dỏm buông lời “xin tha” khi được trai trẻ kém 2 giáp tỏ tình.

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Hậu ly hôn, Hoàng Yến tự tin khẳng định mình có can thiệp 'dao kéo' để vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm hơn - Ảnh: FBNV

“Ối giời ôi, em bị làm sao đấy hả. 2 giáp là kém chị 24 tuổi, nghĩa là năm nay em 21 tuổi hả? Bé ơi chị bảo này, em còn kém con gái chị 7 tuổi đấy. Thôi, chị già rồi, chị còn đàn con nheo nhóc đây này, yêu đương gì tầm này nữa, tha cho chị. Đừng yêu mà khổ ra nhé”, Hoàng Yến đáp trả lời tỏ tình kia.

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Hoàng Yến và chồng cũ Cao Thắng bên cạnh các con thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Lời chia sẻ của nữ diễn viên đã khiến netizen “cười bò”, khen ngợi Hoàng yến vừa trả lời thực tế lại duyên dáng. Sau khi quyết định “đường ai nấy đi” với người chồng thứ 4, mặc dù vẫn còn đó nhiều ý kiến tranh cãi về cuộc hôn nhân của cô nhưng Hoàng Yến luôn thể hiện cuộc sống an nhiên, yêu đời. Mới đây, “cô Xuyến” vừa cho ra đời MV ca nhạc Vui trong ánh đạo thể hiện khả năng ca hát của bản thân. Sản phẩm nghệ thuật được đông đảo cộng đồng mạng ủng hộ và khen ngợi.

Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm'

Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm'

Nói về chuyện tình cảm của mình sau khi dư luận xôn xao vì ly hôn người chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô có thể tiếp tục yêu thêm người mới nhưng sẽ không kết hôn.

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