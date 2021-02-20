Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm'

Nói về chuyện tình cảm của mình sau khi dư luận xôn xao vì ly hôn người chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô có thể tiếp tục yêu thêm người mới nhưng sẽ không kết hôn.

Mới đây, dư luận bất ngờ xôn xao trước thông tin diễn viên Hoàng Yến – vai cô Xuyến trong phim truyền hình đình đám “Về nhà đi con” vừa chia tay chồng thứ 4. Nhiều người cho biết họ khá bất ngờ khi trước đó, Hoàng Yến và chồng thứ 4 của mình là Cao Thắng (kém nữ diễn viên 3 tuổi) từng rất mặn nồng và thường dành những lời có cánh cho nhau. Diễn viên Hoàng Yến và chồng thứ 4 thời còn mặn nồng Nói về lý do chia tay người chồng đầu ấp tay gối, Hoàng Yến cho biết cô chỉ nghĩ đơn giản là do hết duyên. Cô khẳng định mình không phải người dễ bỏ chồng. Nhưng vì không thể cảm hóa, thay đổi được nên mới quyết định buông tay. Hoàng Yến cũng ẩn ý chuyện người chồng cũ đối xử không tốt với mình. Cô tâm sự: “Coi như lần này do tôi sai vì đã khiến người ta đối xử không tốt với mình”.

Sau chia tay, Hoàng Yến cũng không hề đau khổ hay gục ngã. "Chia tay 4 chồng, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi kinh khủng lắm. Nhưng tôi thấy bình thường. Về mặt pháp luật, nếu tôi có lấy chồng nữa ngay bây giờ thì cũng chẳng ai có quyền phán xét chứ đừng nói là cặp kè, yêu đương.” – nữ diễn viên chia sẻ trên Người Đưa Tin. Hoàng Yến không đau khổ hay gục ngã sau chia tay - Ảnh: Internet Trước đó, diễn viên Hoàng Yến từng kết hôn và đổ vỡ với 3 người đàn ông khác. Mặc dù đã trải qua đến 4 đời chồng nhưng nữ diễn viên cho biết mình không hề ngại về vấn đề này trước dư luận. “Lấy nhiều chồng chẳng có gì phải ngại cả. Do tôi xứng đáng được yêu nên nhiều người mới thích. Không ai sống vì dư luận cả, tôi sống vì bản thân mình, gia đình mình. Biết tôi độc thân, nhiều người đàn ông thích lắm. Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm. Nên tôi không lo mình phải cô đơn” – Hoàng Yến cho biết.

Đổ vỡ 4 lần, Hoàng Yến chia sẻ 'có thể sẽ yêu thêm người tiếp theo, nhưng không muốn cưới' - Ảnh: Internet Nói về cảm xúc của người phụ nữ sau khi ly hôn, Hoàng Yến cho biết cô không thấy mất niềm tin vào đàn ông như đa số phụ nữ khác. Bởi theo cô, mỗi người có hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau. "Cô Xuyến" cũng khẳng định, có thể mình sẽ yêu thêm người tiếp theo, nhưng không muốn cưới. Đối với 4 người chồng cũ, Hoàng Yến không có nhu cầu giữ liên lạc, càng không muốn biết họ đang sống ra sao hay đang làm việc gì. Với "cô Xuyến", chuyện đã qua chì cô cũng sẽ quên hết. Diễn viên Hoàng Yến (sinh năm 1976) là một diễn viên khá có tiếng ở phía Bắc. Cô được biết đến qua những vai diễn có chất lẳng lơ, đanh đá trong các bộ phim Chỉ còn lại tình yêu, Đi qua bóng tối, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời, Công dân tập thể, Chủ tịch tỉnh, Giọt nước rơi… Tên tuổi của cô càng được biết đến rộng rãi hơn sau khi đảm nhận vai diễn cô Xuyến trong phim Về nhà đi con (năm 2019).

Diễn viên Hoàng Yến trong phim 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet Hiện nữ diễn viên đã trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con gái. Hoàng Yến vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật và sống cuộc sống tự do, không quan tâm dư luận.

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