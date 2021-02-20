Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm'

Hậu trường 20/02/2021 17:44

Nói về chuyện tình cảm của mình sau khi dư luận xôn xao vì ly hôn người chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô có thể tiếp tục yêu thêm người mới nhưng sẽ không kết hôn.

Mới đây, dư luận bất ngờ xôn xao trước thông tin diễn viên Hoàng Yến – vai cô Xuyến trong phim truyền hình đình đám “Về nhà đi con” vừa chia tay chồng thứ 4. Nhiều người cho biết họ khá bất ngờ khi trước đó, Hoàng Yến và chồng thứ 4 của mình là Cao Thắng (kém nữ diễn viên 3 tuổi) từng rất mặn nồng và thường dành những lời có cánh cho nhau.

dien vien hoang yen 1
Diễn viên Hoàng Yến và chồng thứ 4 thời còn mặn nồng

Nói về lý do chia tay người chồng đầu ấp tay gối, Hoàng Yến cho biết cô chỉ nghĩ đơn giản là do hết duyên. Cô khẳng định mình không phải người dễ bỏ chồng. Nhưng vì không thể cảm hóa, thay đổi được nên mới quyết định buông tay. Hoàng Yến cũng ẩn ý chuyện người chồng cũ đối xử không tốt với mình. Cô tâm sự: “Coi như lần này do tôi sai vì đã khiến người ta đối xử không tốt với mình”.

Sau chia tay, Hoàng Yến cũng không hề đau khổ hay gục ngã. "Chia tay 4 chồng, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi kinh khủng lắm. Nhưng tôi thấy bình thường. Về mặt pháp luật, nếu tôi có lấy chồng nữa ngay bây giờ thì cũng chẳng ai có quyền phán xét chứ đừng nói là cặp kè, yêu đương.” – nữ diễn viên chia sẻ trên Người Đưa Tin.

dien vien hoang yen 2
Hoàng Yến không đau khổ hay gục ngã sau chia tay - Ảnh: Internet

Trước đó, diễn viên Hoàng Yến từng kết hôn và đổ vỡ với 3 người đàn ông khác. Mặc dù đã trải qua đến 4 đời chồng nhưng nữ diễn viên cho biết mình không hề ngại về vấn đề này trước dư luận. “Lấy nhiều chồng chẳng có gì phải ngại cả. Do tôi xứng đáng được yêu nên nhiều người mới thích. Không ai sống vì dư luận cả, tôi sống vì bản thân mình, gia đình mình. Biết tôi độc thân, nhiều người đàn ông thích lắm. Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm. Nên tôi không lo mình phải cô đơn” – Hoàng Yến cho biết.

dien vien hoang yen 3
Đổ vỡ 4 lần, Hoàng Yến chia sẻ 'có thể sẽ yêu thêm người tiếp theo, nhưng không muốn cưới' - Ảnh: Internet

Nói về cảm xúc của người phụ nữ sau khi ly hôn, Hoàng Yến cho biết cô không thấy mất niềm tin vào đàn ông như đa số phụ nữ khác. Bởi theo cô, mỗi người có hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau. "Cô Xuyến" cũng khẳng định, có thể mình sẽ yêu thêm người tiếp theo, nhưng không muốn cưới.

Đối với 4 người chồng cũ, Hoàng Yến không có nhu cầu giữ liên lạc, càng không muốn biết họ đang sống ra sao hay đang làm việc gì. Với "cô Xuyến", chuyện đã qua chì cô cũng sẽ quên hết.

Diễn viên Hoàng Yến (sinh năm 1976) là một diễn viên khá có tiếng ở phía Bắc. Cô được biết đến qua những vai diễn có chất lẳng lơ, đanh đá trong các bộ phim Chỉ còn lại tình yêu, Đi qua bóng tối, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời, Công dân tập thể, Chủ tịch tỉnh, Giọt nước rơi… Tên tuổi của cô càng được biết đến rộng rãi hơn sau khi đảm nhận vai diễn cô Xuyến trong phim Về nhà đi con (năm 2019).

Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm' - Ảnh 4
Diễn viên Hoàng Yến trong phim 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet

Hiện nữ diễn viên đã trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con gái. Hoàng Yến vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật và sống cuộc sống tự do, không quan tâm dư luận.

Phụ nữ có nốt ruồi ở 3 vị trí này báo hiệu cả đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa

Phụ nữ có nốt ruồi ở 3 vị trí này báo hiệu cả đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa

Phụ nữ nếu có nốt ruồi ở đúng 3 vị trí này, đừng nên vội xóa đi bởi đây là nốt ruồi tài lộc mang lại vinh hoa phú quý, cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên hoàng yến ly hôn sao ly hôn Hoàng Yến ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026