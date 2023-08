Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm'

Mới đây, dư luận bất ngờ xôn xao trước thông tin diễn viên Hoàng Yến – vai cô Xuyến trong phim truyền hình đình đám “Về nhà đi con” vừa chia tay chồng thứ 4. Nhiều người cho biết họ khá bất ngờ khi trước đó, Hoàng Yến và chồng thứ 4 của mình là Cao Thắng (kém nữ diễn viên 3 tuổi) từng rất mặn nồng và thường dành những lời có cánh cho nhau.

Diễn viên Hoàng Yến và chồng thứ 4 thời còn mặn nồng

Nói về lý do chia tay người chồng đầu ấp tay gối, Hoàng Yến cho biết cô chỉ nghĩ đơn giản là do hết duyên. Cô khẳng định mình không phải người dễ bỏ chồng. Nhưng vì không thể cảm hóa, thay đổi được nên mới quyết định buông tay. Hoàng Yến cũng ẩn ý chuyện người chồng cũ đối xử không tốt với mình. Cô tâm sự: “Coi như lần này do tôi sai vì đã khiến người ta đối xử không tốt với mình”.