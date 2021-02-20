Mua vàng ngày vía Thần Tài: 3 lưu ý quan trọng để mang lại may mắn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 20/02/2021 14:52

Dưới đây là những lưu ý quan trọng để mua vàng ngày vía Thần Tài được chuẩn nhất, vừa phù hợp túi tiền, vừa mang lại may mắn cả năm.

Mua vàng ngày vía Thần Tài được xem là một nét văn hóa của người Việt để cầu mong những điều may mắn, sung túc cho cả năm. Năm nay, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) rơi vào Chủ nhật, ngày 21/2. Trước khi quyết định chi tiền để mua vàng, hãy ghi nhớ những lưu ý quan trọng dưới đây để có cách chọn vàng chuẩn nhất nhé!

Mua vàng ngày vía Thần Tài nên chọn loại vàng nào?

Thị trường vàng hiện nay có khá nhiều loại như vàng nhẫn trơn, vàng miếng, vàng trang sức, sản phẩm mỹ nghệ vàng… Lựa chọn vàng loại nào sẽ tùy vào nhu cầu của mỗi người. Chẳng hạn, nếu mua vàng để cầu may và cất giữ chứ không bán lại thì sẽ lựa chọn những sản phẩm mỹ nghệ vàng hợp mệnh, hợp tuổi.

Còn nếu muốn bán, hoặc muốn giữ giá trị vàng thì bạn nên lựa chọn vàng miếng, vàng nhẫn trơn ép vỉ… 

Ngoài ra, nhiều người cũng lựa chọn các loại vàng trang sức để vừa cầu may, vừa để "làm đẹp" như lắc tay, dây chuyề, nhẫn vàng...

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Sản phẩm vàng mỹ nghệ hợp mạng, hợp tuổi như Tỳ Hưu, Thần Tài, linh vật Trâu vàng. Các sản phẩm này không nên mua với mục đích bán lại vì sẽ 'mất giá' - Ảnh: Internet
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Linh vật Trâu vàng là sản phẩm mới năm nay - Ảnh: Internet 
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Bạn cũng có thể mua vàng trang sức để cầu may - Ảnh: Internet

Mua vàng ngày vía Thần Tài nên mua số lượng bao nhiêu là tốt?

Nên mua bao nhiêu vàng trong ngày vía Thần Tài để may mắn nhất là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Theo các chuyên gia phong thủy, mua 1 chỉ vàng sẽ giúp cầu Lộc, mua 2 chỉ vàng sẽ cầu Phát, mua 5 chỉ vàng sẽ cầu Tài.

Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có nhiều ý kiến khác về việc nên mua bao nhiêu vàng trong ngày vía Thần Tài. Nhiều người cho rằng, tốt nhất vẫn nên lựa chọn số lượng vàng phù hợp nhu cầu và túi tiền của mình, bởi suy cho cùng thì việc mua vàng vía Thần Tài cũng xuất phát từ tấm lòng thành của mỗi người. Đồng thời đó cũng là một niềm tin, động lực phấn đấu để tiến tới thành công.

Mua vàng ngày vía Thần Tài: 3 lưu ý quan trọng để mang lại may mắn tài lộc - Ảnh 4
Mua số lượng vàng bao nhiêu có thể tùy lòng thành mỗi người - Ảnh: Internet

Lựa chọn tuổi vàng như thế nào?

Mua vàng ngày vía Thần Tài hay bất cứ mục đích nào thì cũng cần phải lưu ý đến tuổi vàng. Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng và quyết định đến giá thành cũng như chất lượng của vàng. Tuổi vàng đúng chuẩn là vàng 999.9, còn vàng chưa đủ tuổi là vàng 999.0 sẽ có giá thành thấp hơn vàng 9.999.

Mua vàng ngày vía Thần Tài: 3 lưu ý quan trọng để mang lại may mắn tài lộc - Ảnh 5
Nên chú ý tuổi vàng khi mua - Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn mua vàng chỉ để tượng trưng và cầu may thì có thể lựa chọn loại có giá thấp hơn. Tuy nhiên, nếu muốn để dành và bán lại thì nên chọn vàng 999.9 để đảm bảo giá trị. Quan sát và kiểm tra tuổi vàng bằng cách xem dãy số khắc bên trong nhẫn vàng, trên miếng vàng hoặc ghi rõ trên bao bì bên ngoài nếu là vàng ép vỉ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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