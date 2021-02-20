Chuyên gia phong thủy tiết lộ giờ tốt cúng vía Thần Tài để cả năm tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc ở mãi trong nhà

Cúng vía Thần Tài vào đúng các khung giờ sau sẽ giúp gia chủ hút trọn tài lộc, cả năm đại cát đại lợi, làm đâu trúng đó.

Trong dân gian, ngày mùng 10 Tháng Giêng hàng năm chính là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, các gia đình, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh đều tổ chức cúng vía Thần Tài nhằm cầu may mắn, tài lộc, làm ăn thuận lợi cả năm. Muốn được như ước nguyện, giờ cúng vía Thần Tài là rất quan trọng. Theo chuyên gia về phong thủy, tâm linh, gia chủ nên chọn buổi sáng để tiến hành cúng vía Thần Tài. Cụ thể trong năm Tân Sửu 2021, khung giờ tốt để cúng vía Thần Tài là 5 giờ - 7 giờ và 11 giờ - 13 giờ.

Cúng vía Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc - Ảnh: Internet Cúng vía Thần Tài vào 5 giờ - 7 giờ Theo phong thủy, đây là khung giờ hoàng đạo có hai vì tinh tú là sao Thiếu Vi và sao Thiên Khai ngự trị. Hai tinh tú này sẽ mang lại phú quý, tài lộc cho gia chủ. Do đó, nếu gia chủ có ước nguyện cầu tiền tài, công danh thì hãy lựa chọn khung giờ này làm lễ cúng vía Thần Tài.

Cúng vía Thần Tài vào 5 - 7 giờ sẽ giúp gia chủ may mắn về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet Cúng vía Thần Tài vào 11 giờ - 13 giờ Vào khung giờ này, hai tinh tú là sao Nguyệt Tiên và sao Phượng Liễn ngự trị, là những tinh tú chiếu sáng cho nhân gian, tượng trưng cho những việc quang minh chính đại. Ai làm việc gì vào khung giờ này cũng sẽ dễ dàng, thuận lợi. Do đó, nếu gia chủ cúng vía Thần Tài với lời cầu ước công việc khai trương, mở hàng, ký kết làm ăn được thuận lợi thì nên lựa chọn khung giờ 11 – 13 giờ này.

11 - 13 giờ là giờ tốt cúng vía Thần Tài để cầu làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, nếu gia chủ không thể tiến hành lễ cúng vía Thần Tài vào hai khung giờ trên thì vẫn có thể lựa chọn khung giờ 15 – 17 giờ và 17 – 19 giờ. Tuy không tốt bằng hai khung giờ trên nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp trong ngày để gia chủ cúng vía Thần Tài, cầu mong một năm mới làm ăn mọi điều như ý, quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh. *Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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