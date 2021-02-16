Từ hôm nay đến ngày vía Thần Tài, các con giáp này tài vận dồi dào, ‘may túi ba gang’ mang đi đựng vàng!

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 15:59

Chưa đến mùng 10/1 Âm lịch nhưng những con giáp may mắn dưới đây đã được hưởng vía Thần Tài, quý nhân chiếu cố khiến ví tiền dày lên nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Tử vi mới nhất của tuổi Hợi cho biết, chỉ trong vòng một vài ngày tới, từ hôm nay cho đến mùng 10/1 vía Thần Tài, tài vận của Hợi sẽ vô cùng khởi sắc. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh hoặc làm công việc tự do sẽ gặp được quý nhân chiếu cố. Nếu Hợi biết tận dụng ưu điểm của mình để biến những chuyện không thể thành có thể, con giáp may mắn này có thể thu về khoản lợi nhuận lớn chưa từng có.

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Tài vận của Hợi sẽ khởi sắc nhờ hưởng vía Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn này cũng không có vấn đề gì phải bận tâm. Mặc dù đây là khoảng thời gian cả hai đều đang bắt đầu quay trở lại guồng quay của công việc nhưng Hợi và đối phương đều biết cách dành thời gian để quan tâm lẫn nhau và không khiến nửa kia phải buồn lòng.

Tuổi Sửu

Từ hôm nay cho đến ngày vía Thần Tài là những ngày Sửu bắt đầu quay trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết. Sửu sẽ nhận được rất nhiều khoản tiền mừng từ "quý nhân" là cấp trên và đồng nghiệp. Tuy không quá lớn nhưng những phần quà này chính là tài lộc đầu năm, báo hiệu cho sự may mắn về tiền tài trong suốt cả năm của Sửu. Cùng với sự chăm chỉ, kiên trì của mình, Sửu sẽ dễ dàng đạt được thành công xứng đáng, tiền bạc chất núi trong thời gian ngắn. Sửu luôn tâm niệm, dù có khó khăn đến thế nào, họ cũng sẵn sàng để vượt qua. Đây cũng là lý do khiến cuộc sống của Sửu sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn trong thời gian tới. 

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Thời điểm này Sửu sẽ nhận được nhiều tài lộc đón đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ hưởng vía Thần Tài nên người tuổi Mão sẽ có được may mắn về đường tài lộc hơn những người xung quanh. Tuy nhiên, Mão cần tránh sự nóng vội, vì đây chỉ là khởi điểm của một năm đầy tài lộc may mắn.

Trong khoảng thời gian này, Mão sẽ phải đặt mình vào trong nhiều sự cân đong đo đếm để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Tốt nhất là Mão nên lắng nghe lời khuyên của người thân, bạn đời để tránh quyết định sai lầm. Khi thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu biết nhìn xa trông rộng, Mão có thể tận dụng thời cơ để "hốt trọn".

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Mão chỉ cần thời cơ để 'hốt trọn' tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên, Mão cần dành nhiều thời gian lắng nghe nửa kia của mình tâm sự. Cả hai sẽ gặp một số khúc mắc nho nhỏ trong dịp này, nếu như không lắng nghe, đặt mình vào vị trí của đối phương để giải quyết nhẹ nhàng, rất có thể sẽ xảy ra đổ vỡ không đáng có.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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