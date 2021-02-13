Trong 3 năm tới, những con giáp này công danh rộng mở, sự nghiệp thăng tiến, sống trong nhung lụa

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi là con giáp có số hưởng, chỉ cần nằm duỗi cũng có mà ăn. Từ khi mới lọt lòng, Hợi đã được Thần Tài điểm chỉ, luôn nằm trong top con giáp giàu có nhất.

Trong vòng 3 năm tới đây, vận may sẽ liên tục đến với người tuổi Hợi. Đây có thể xem là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của con giáp may mắn này. Không những đạt được đỉnh cao danh vọng, Hợi còn tích lũy được một khối tài sản lớn tiêu xài cả đời không hết. Điều quan trọng mà Hợi cần làm chính là nắm bắt cơ hội trời ban không được bỏ lỡ.

Người tuổi Sửu bản mệnh chăm chỉ, từ khi bước ra đời đã biết chú tâm làm ăn, cố gắng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Chính vì vậy, những người tuổi Sửu thường rất tự tin, luôn dễ dàng đưa ra các quyết định cho bản thân mình mà không cần phải phụ thuộc người khác và đa số các quyết định ấy đều mang đến những thành công nhất định cho họ.

Sửu quyết đoán, thông minh nên dễ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Sửu sẽ có được “hào quang” rực rỡ trong đường công danh sự nghiệp trong vòng 3 năm tới. Mọi sự cố gắng của Sửu trong suốt hành trình lập nghiệp của mình rồi đây sẽ sớm được đền đáp với kết quả xứng đáng.

Tuổi Tí

Tuy thông minh, lanh lợi và rất chăm chỉ làm việc, nhưng người tuổi Tí lại thường bị người khác ganh ghét, hãm hại sau lưng. Do đó, dù có cố gắng nhưng đường công danh của Tí dường như vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Thông minh hơn người nên Tí thường bị hãm hại vì ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến 3 năm tới, người tuổi Tí sẽ nhận được bất ngờ trong công việc, sự nghiệp của mình. Nếu không là thăng quan tiến chức thì cũng sẽ tự mở được cơ ngơi riêng cho mình và làm ăn rất hiệu quả. Nhờ đó, trong quãng thời gian này, Tí sẽ có được tiền tài vô kể, không những lo cho bản thân mà còn hậu thuẫn gia đình, bạn bè thân thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.