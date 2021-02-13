Trong 3 năm tới, những con giáp này công danh rộng mở, sự nghiệp thăng tiến, sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 13/02/2021 06:30

Tử vi mới nhất cho biết, chỉ trong vòng 3 năm tới đây, những con giáp may mắn này sẽ có vận may đeo bám, đường công danh "nở hoa", sự nghiệp thăng tiến liên tục không ngơi nghỉ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi là con giáp có số hưởng, chỉ cần nằm duỗi cũng có mà ăn. Từ khi mới lọt lòng, Hợi đã được Thần Tài điểm chỉ, luôn nằm trong top con giáp giàu có nhất.

con giap may man 1
Từ khi lọt lòng, Hợi đã mang số mệnh may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng 3 năm tới đây, vận may sẽ liên tục đến với người tuổi Hợi. Đây có thể xem là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của con giáp may mắn này. Không những đạt được đỉnh cao danh vọng, Hợi còn tích lũy được một khối tài sản lớn tiêu xài cả đời không hết. Điều quan trọng mà Hợi cần làm chính là nắm bắt cơ hội trời ban không được bỏ lỡ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bản mệnh chăm chỉ, từ khi bước ra đời đã biết chú tâm làm ăn, cố gắng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Chính vì vậy, những người tuổi Sửu thường rất tự tin, luôn dễ dàng đưa ra các quyết định cho bản thân mình mà không cần phải phụ thuộc người khác và đa số các quyết định ấy đều mang đến những thành công nhất định cho họ.

con giap may man 2
Sửu quyết đoán, thông minh nên dễ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Sửu sẽ có được “hào quang” rực rỡ trong đường công danh sự nghiệp trong vòng 3 năm tới. Mọi sự cố gắng của Sửu trong suốt hành trình lập nghiệp của mình rồi đây sẽ sớm được đền đáp với kết quả xứng đáng.

Tuổi Tí

Tuy thông minh, lanh lợi và rất chăm chỉ làm việc, nhưng người tuổi Tí lại thường bị người khác ganh ghét, hãm hại sau lưng. Do đó, dù có cố gắng nhưng đường công danh của Tí dường như vẫn “giậm chân tại chỗ”.

con giap may man 3
Thông minh hơn người nên Tí thường bị hãm hại vì ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến 3 năm tới, người tuổi Tí sẽ nhận được bất ngờ trong công việc, sự nghiệp của mình. Nếu không là thăng quan tiến chức thì cũng sẽ tự mở được cơ ngơi riêng cho mình và làm ăn rất hiệu quả. Nhờ đó, trong quãng thời gian này, Tí sẽ có được tiền tài vô kể, không những lo cho bản thân mà còn hậu thuẫn gia đình, bạn bè thân thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp có thu nhập bất thình lình trong tháng 2, phải mở thêm nhiều sổ tiết kiệm vì tài khoản 'quá tải'

Top con giáp có thu nhập bất thình lình trong tháng 2, phải mở thêm nhiều sổ tiết kiệm vì tài khoản 'quá tải'

Không còn nghi ngờ gì nữa, 3 con giáp may mắn dưới đây đã chính thức có tên trong sổ vàng của Thần Tài, từ giờ đến hết tháng 2 chỉ cần nằm yên tận hưởng khoảng thu nhập bất thình lình cao ngất ngưởng, vàng rơi vào túi đủ tiêu xài cả năm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi mới nhất tử vi Tân Sửu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn