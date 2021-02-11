Top con giáp có thu nhập bất thình lình trong tháng 2, phải mở thêm nhiều sổ tiết kiệm vì tài khoản 'quá tải'

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 08:10

Không còn nghi ngờ gì nữa, 3 con giáp may mắn dưới đây đã chính thức có tên trong sổ vàng của Thần Tài, từ giờ đến hết tháng 2 chỉ cần nằm yên tận hưởng khoảng thu nhập bất thình lình cao ngất ngưởng, vàng rơi vào túi đủ tiêu xài cả năm.

Tuổi Mùi

Khởi đầu năm 2021 của Mùi tuy không quá rực rỡ như những con giáp may mắn khác, tuy nhiên vận may vẫn luôn ở bên cạnh con giáp này từ những ngày đầu năm. Từ giữa tháng 2 trở đi, Mùi sẽ dần nhận thấy sự may mắn rõ rệt đối với bản mệnh của mình.

con giap may man 1
Mùi sẽ nhận được may mắn liên tục trong tháng 2- Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, Mùi sẽ nhận được một khoản thu nhập cao ngất ngưởng, có thể cao gấp 4, 5 lần so với thu nhập trước đây. Chưa hết, những may mắn bất ngờ cứ liên tục kéo đến, tiền tài nhân lên gấp bội và ở mãi với Mùi mà không bị thất thoát. Để kéo dài sự giàu sang này, Mùi cần tập trung làm tốt công việc, không lơ đễnh, đặc biệt cần tránh kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi.

Tuổi Dậu

con giap may man 2
Dậu là một trong top con giáp may mắn tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu bản mệnh hiền lành, đường công danh dù chưa đến đỉnh cao nhưng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Về tiền tài, Dậu là người biết cách kiếm tiền, không những vậy, con giáp này còn kiếm tiền rất giỏi, nếu kiếm được 1, Dậu sẽ biết cách biến nó thành 10. Nhờ đó mà tài khoản của Dậu lúc nào cũng trong tình trạng “quá tải”. Nhất là trong tháng 2 này, tử vi 12 con giáp cho biết, Dậu sẽ thu được một khoản tiền rất lớn từ việc đầu tư của mình, giúp Dậu có thể đổi đời chỉ trong tích tắc.

Tuổi Tuất

con giap may man 3
Tháng 2 này, Tuất sẽ đạt đến đỉnh cao giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Tân Sửu mới nhất, người tuổi Tuất có cơ hội để tiến tới đỉnh cao của sự giàu sang, phú quý ngay trong tháng 2 này. Bằng trí thông minh, lanh lợi cùng với sự kiên trì của mình, con giáp này sẽ có được phần thưởng xứng đáng chính là một khoản thu nhập vô cùng lớn. Làm một tháng có thể ăn cả năm, Tuất không cần phải lo lắng, chật vật để kiếm tiền nữa.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 con giáp chuẩn bị có nhà lầu xe hơi, 'tiền vàng chất núi' ngay trước ngày vía Thần Tài

4 con giáp chuẩn bị có nhà lầu xe hơi, 'tiền vàng chất núi' ngay trước ngày vía Thần Tài

Từ bây giờ cho đến ngày vía Thần Tài 10/1 âm lịch, 4 con giáp may mắn này sẽ trở nên giàu có bất ngờ, đổi đời chỉ trong phút chốc, vận may tìm tới không cản nổi!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi mới nhất tử vi Tân Sửu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 43 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho