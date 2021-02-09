Những con giáp nào dẫn đầu về độ giàu có, may mắn trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu?

Tử vi Tân Sửu chỉ rõ trong số 12 con giáp, Thân là con giáp có độ may mắn bậc nhất, dường như đây là thời điểm phất lên nhanh chóng và rõ rệt nhất trong năm của người tuổi Thân. Trong những ngày đầu năm Tân Sửu này, người tuổi Thân làm gì cũng gặp may, cầu được ước thấy, tiền tài cứ tự tìm đến bên.

Những ngày đầu năm Tân Sửu chính là cơ hội tốt cho những ai tuổi Thân muốn thực hiện dự định đã lên kế hoạch từ lâu, bởi vì thời điểm này nhờ có sự tương trợ của quý nhân, cộng thêm sự lanh lợi, biết người biết ta nên người tuổi Thân làm gì cũng dễ thành công, “trăm trận trăm thắng”.

Theo tử vi 12 con giáp mới nhất, trong những ngày đầu năm này, tuổi Hợi là con giáp may mắn lọt vào danh sách top con giáp dẫn đầu về độ giàu sang, may mắn nhất. Thời điểm này, người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều cơ hội, nhưng điều quan trọng là phải giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt để lựa chọn cơ hội tốt nhất cho bản thân. Nếu biết nắm bắt, người tuổi Hợi sẽ có được một khoản tiền lớn nhờ trí thông minh và tài năng của mình. Tử vi Tân Sửu cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày Tết 7 ngày Xuân, Hợi sẽ nhanh chóng có được một số tiền kha khá để chuẩn bị cho kế hoạch trong cả năm của mình.

Đầu năm tuổi Hợi đã có một số vốn kha khá cho cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này luôn giữ vững được một thái độ tích cực và lạc quan, sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi tình huống mà không lo lắng thất bại. Chính vì vậy mà những điều tốt đẹp sẽ dễ dàng đến với tuổi Tuất hơn. Nhất là trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu, do biết cố gắng nên tiền tài chảy vào túi liên tục, đã vậy còn gặp vận may, nhận nhiều tin vui trong công việc làm ăn.

Sự lạc quan luôn mang lại may mắn cho tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cũng cho biết tuổi Tuất sẽ có một bước ngoặc tương đối lớn và mang tính tích cực trong thời gian này. Điều cần làm của người tuổi Tuất trong những ngày đầu bước sang năm mới là luôn giữ vững sự lạc quan, tự tin của mình, vì chính điều này sẽ giúp Tuất dễ dàng thu hút cát khí, điều may luôn ở bên cạnh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm