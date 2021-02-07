Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp: Tí tiền vàng 'rơi trúng đầu', Sửu cầu được ước thấy, Ngọ cẩn trọng tai ương

Bước sang thứ Hai, ngày 8/2/2021, tuổi Tí sẽ gặp ngay tiền vàng “rơi trúng đầu”. Mở đầu tuần cuối cùng của năm, con giáp này đã phát tài, chẳng những vậy, những dự định từ lâu nay ấp ủ bỗng trở thành hiện thực, đem lại nguồn thu rất lớn cho người tuổi Tí.

Theo tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp , trong hôm nay, các con giáp gặp may mắn xen lẫn vận xui, nếu không muốn rước họa cần phải đề cao cảnh giác.

Người tuổi Dần sẽ gặp được cát khí trong ngày đầu tuần, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Do bản tính quyết đoán, mạnh mẽ, dám dấn thân nên tuổi Dần dễ gặt hái được thành công to lớn hơn người khác. Nếu đang cần quyết định một vấn đề quan trọng thì hôm nay sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Dần thực hiện.

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của người tuổi Sửu. Vừa mở mắt, con giáp may mắn này đã nhận được tin vui, nếu đầu tư kinh doanh thì sẽ được hợp đồng lớn, còn làm công ăn lương thì được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Chưa hết, trong ngày thứ Hai, tuổi Sửu gặp nhiều cơ may giúp cuộc đời rẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Hôm nay là thời điểm tốt để người tuổi Dần quyết định việc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Mão

Mão thường gặp khá nhiều chuyện không mấy suôn sẻ, nhưng con giáp này sẽ không phải lo lắng về vấn đề này. Tử vi tuần mới của tuổi Mão cho thấy, con giáp này sẽ được tận hưởng một ngày thật bình yên, dễ dàng, làm gì cũng thuận lợi, làm ăn buôn bán hanh thông, kiếm được số tiền xứng đáng với chính sức lực của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn được đánh giá là có số hưởng, vận may tìm đến từ khi mới lọt lòng. Dù làm gì, con giáp này cũng dễ thành công hơn người, đôi khi “làm chơi ăn thật”, do đó dễ dàng xây dựng cơ ngơi sự nghiệp trong tầm tay. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, may mắn cứ đến chồng chất với con giáp này.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Tỵ

Tuổi Tỵ thường rất thông minh, biết cách dẫn dắt người khác theo ý của mình nên dù có trong hoàn cảnh nào cũng sẽ ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm khiến người tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng, nhất là trong hôm nay, vì sẽ có một số kẻ tiểu nhân ganh ghét, hãm hại sau lưng.

Tỵ cần cảnh giác với kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Ngọ

Đây không phải là một ngày tốt của tuổi Ngọ. Trong hôm nay, con giáp này dù ít hay nhiều cũng dễ gặp những chuyện không vui, điều quan trọng là phải giữ thái độ bình tĩnh, quyết đoán mà vượt qua nó. Đặc biệt, những ngày cận Tết sẽ có một số chuyện khiến cuộc sống của con giáp này bị xáo trộn và biến động rất lớn, cần giữ cảnh giác trong chuyện gia đình cũng như làm ăn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Mùi

Mùi là con giáp có vận đỏ như son, may mắn ngập tràn trong cả năm. Riêng hôm nay thôi, con giáp may mắn này cũng đã hút cạn vượng khí, mang về bên mình bao nhiêu là tiền tài. Chưa hết, tình duyên của người tuổi Mùi cũng thăng hoa viên mãn, cuộc sống đạt đỉnh hạnh phúc mà không cần phải lao tâm khổ tứ.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Thân

Bản tính nhanh nhẹn, luôn chịu khó tìm tòi học hỏi, lại thêm tốt tính nên người tuổi Thân bao giờ cũng được người đời yêu mến, quý nhân tương trợ. Theo tử vi hàng ngày, hôm nay, điều may mắn sẽ đến với con giáp này. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần cẩn trọng trong lời nói, tránh rước họa từ miệng vào thân.

Thân cần cẩn trọng lời nói để tránh rước họa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Dậu

Đã là ngày sát Tết, người tuổi Dậu vẫn chăm chỉ kiếm tiền. Với sự cần cù, siêng năng này, cộng thêm bản tính hiền lành, thật thà, trong ngày đầu tuần, Dậu sẽ được nhận một khoản tiền thưởng lớn từ cấp trên. Đây sẽ là đền đáp xứng đáng cho sự kiên trì bền bỉ của con giáp này.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Tuất

Trong hôm nay, tuổi Tuất sẽ nhận được phúc lộc sớm của ngày Tết. Nếu đang phải bận rộn làm việc, trực ca ngày Tết, con giáp này sẽ nhận được phúc lợi gấp nhiều lần, lại còn được thưởng bất ngờ. Chính vì vậy, đừng chán nản, mệt mỏi mà hãy cố gắng chăm chỉ để chờ đón tận hưởng giàu sang.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Hợi

Tuổi Hợi sẽ không cần phải làm gì nhiều trong ngày hôm nay, tiền tài cứ tự tìm đến từ những nguồn thu cố định. Ví tiền của con giáp này sẽ được lấp đầy không còn chỗ trống từ nay cho đến 30 Tết sắp tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.