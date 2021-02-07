Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp: Tí tiền vàng 'rơi trúng đầu', Sửu cầu được ước thấy, Ngọ cẩn trọng tai ương

Tâm linh - Tử vi 07/02/2021 05:32

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tí có tài lộc gõ cửa, người tuổi Sửu được vận may bao vây, trong khi đó, người tuổi Ngọ có thể gặp xui xẻo và có nhiều biến động trong cuộc đời.

Theo tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp, trong hôm nay, các con giáp gặp may mắn xen lẫn vận xui, nếu không muốn rước họa cần phải đề cao cảnh giác.  

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Tí

Bước sang thứ Hai, ngày 8/2/2021, tuổi Tí sẽ gặp ngay tiền vàng “rơi trúng đầu”. Mở đầu tuần cuối cùng của năm, con giáp này đã phát tài, chẳng những vậy, những dự định từ lâu nay ấp ủ bỗng trở thành hiện thực, đem lại nguồn thu rất lớn cho người tuổi Tí.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Sửu

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của người tuổi Sửu. Vừa mở mắt, con giáp may mắn này đã nhận được tin vui, nếu đầu tư kinh doanh thì sẽ được hợp đồng lớn, còn làm công ăn lương thì được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Chưa hết, trong ngày thứ Hai, tuổi Sửu gặp nhiều cơ may giúp cuộc đời rẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp được cát khí trong ngày đầu tuần, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Do bản tính quyết đoán, mạnh mẽ, dám dấn thân nên tuổi Dần dễ gặt hái được thành công to lớn hơn người khác. Nếu đang cần quyết định một vấn đề quan trọng thì hôm nay sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Dần thực hiện.

tu vi thu hai ngay 8 2 2021 cua 12 con giap 1
Hôm nay là thời điểm tốt để người tuổi Dần quyết định việc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Mão

Mão thường gặp khá nhiều chuyện không mấy suôn sẻ, nhưng con giáp này sẽ không phải lo lắng về vấn đề này. Tử vi tuần mới của tuổi Mão cho thấy, con giáp này sẽ được tận hưởng một ngày thật bình yên, dễ dàng, làm gì cũng thuận lợi, làm ăn buôn bán hanh thông, kiếm được số tiền xứng đáng với chính sức lực của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn được đánh giá là có số hưởng, vận may tìm đến từ khi mới lọt lòng. Dù làm gì, con giáp này cũng dễ thành công hơn người, đôi khi “làm chơi ăn thật”, do đó dễ dàng xây dựng cơ ngơi sự nghiệp trong tầm tay. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, may mắn cứ đến chồng chất với con giáp này.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Tỵ

Tuổi Tỵ thường rất thông minh, biết cách dẫn dắt người khác theo ý của mình nên dù có trong hoàn cảnh nào cũng sẽ ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm khiến người tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng, nhất là trong hôm nay, vì sẽ có một số kẻ tiểu nhân ganh ghét, hãm hại sau lưng.

tu vi thu hai ngay 8 2 2021 cua 12 con giap 2
Tỵ cần cảnh giác với kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Ngọ

Đây không phải là một ngày tốt của tuổi Ngọ. Trong hôm nay, con giáp này dù ít hay nhiều cũng dễ gặp những chuyện không vui, điều quan trọng là phải giữ thái độ bình tĩnh, quyết đoán mà vượt qua nó. Đặc biệt, những ngày cận Tết sẽ có một số chuyện khiến cuộc sống của con giáp này bị xáo trộn và biến động rất lớn, cần giữ cảnh giác trong chuyện gia đình cũng như làm ăn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Mùi

Mùi là con giáp có vận đỏ như son, may mắn ngập tràn trong cả năm. Riêng hôm nay thôi, con giáp may mắn này cũng đã hút cạn vượng khí, mang về bên mình bao nhiêu là tiền tài. Chưa hết, tình duyên của người tuổi Mùi cũng thăng hoa viên mãn, cuộc sống đạt đỉnh hạnh phúc mà không cần phải lao tâm khổ tứ.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Thân

Bản tính nhanh nhẹn, luôn chịu khó tìm tòi học hỏi, lại thêm tốt tính nên người tuổi Thân bao giờ cũng được người đời yêu mến, quý nhân tương trợ. Theo tử vi hàng ngày, hôm nay, điều may mắn sẽ đến với con giáp này. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần cẩn trọng trong lời nói, tránh rước họa từ miệng vào thân.

tu vi thu hai ngay 8 2 2021 cua 12 con giap 3
Thân cần cẩn trọng lời nói để tránh rước họa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Dậu

Đã là ngày sát Tết, người tuổi Dậu vẫn chăm chỉ kiếm tiền. Với sự cần cù, siêng năng này, cộng thêm bản tính hiền lành, thật thà, trong ngày đầu tuần, Dậu sẽ được nhận một khoản tiền thưởng lớn từ cấp trên. Đây sẽ là đền đáp xứng đáng cho sự kiên trì bền bỉ của con giáp này.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Tuất

Trong hôm nay, tuổi Tuất sẽ nhận được phúc lộc sớm của ngày Tết. Nếu đang phải bận rộn làm việc, trực ca ngày Tết, con giáp này sẽ nhận được phúc lợi gấp nhiều lần, lại còn được thưởng bất ngờ. Chính vì vậy, đừng chán nản, mệt mỏi mà hãy cố gắng chăm chỉ để chờ đón tận hưởng giàu sang.   

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Hợi

Tuổi Hợi sẽ không cần phải làm gì nhiều trong ngày hôm nay, tiền tài cứ tự tìm đến từ những nguồn thu cố định. Ví tiền của con giáp này sẽ được lấp đầy không còn chỗ trống từ nay cho đến 30 Tết sắp tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Những con giáp SỐ HƯỞNG, làm 1 được 10, đặc biệt được vận may dẫn lối suốt cả tháng 2

Những con giáp SỐ HƯỞNG, làm 1 được 10, đặc biệt được vận may dẫn lối suốt cả tháng 2

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ được trời ban phước lộc, từ đầu đến cuối tháng tiền tài đầy túi, làm 1 ăn 10 không lo thiếu thốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở