Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp: Tí tiền vàng 'rơi trúng đầu', Sửu cầu được ước thấy, Ngọ cẩn trọng tai ương

Theo tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của 12 con giáp , trong hôm nay, các con giáp gặp may mắn xen lẫn vận xui, nếu không muốn rước họa cần phải đề cao cảnh giác.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Sửu

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của người tuổi Sửu. Vừa mở mắt, con giáp may mắn này đã nhận được tin vui, nếu đầu tư kinh doanh thì sẽ được hợp đồng lớn, còn làm công ăn lương thì được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Chưa hết, trong ngày thứ Hai, tuổi Sửu gặp nhiều cơ may giúp cuộc đời rẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/2/2021 của Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp được cát khí trong ngày đầu tuần, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Do bản tính quyết đoán, mạnh mẽ, dám dấn thân nên tuổi Dần dễ gặt hái được thành công to lớn hơn người khác. Nếu đang cần quyết định một vấn đề quan trọng thì hôm nay sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Dần thực hiện.