Chào năm Tân Sửu 2021: Dọn nhà cuối năm như thế nào để rước vận may, tránh điều xui xẻo ập đến?

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 15:31

Dọn nhà cuối năm là việc mà hầu như gia đình nào cũng phải làm mỗi dịp giáp Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách dọn nhà ra sao để đúng phong thủy, gặp may mắn và tránh xui xẻo trong năm mới 2021.

Dọn nhà vào thời điểm nào?

Thời điểm để tiến hành dọn nhà cuối năm cũng khá quan trọng. Theo phong thủy phương Đông, ngày 28 Tết âm lịch là thời điểm thích hợp để dọn nhà. Còn một số chuyên gia phong thủy Trung Hoa lại cho rằng 24 Tết mới là ngày dọn nhà thích hợp nhất.

Như vậy, bạn có thể chọn một trong hai ngày trên đây để tiến hành công việc dọn dẹp nhà cuối năm của mình. Tuy nhiên, nếu quá bận rộn, không thể sắp xếp dọn nhà trong hai ngày ấy, bạn cũng hoàn toàn có thể dọn trong những ngày khác, miễn nhà cửa sạch sẽ, tươm tất trước khi chuyển sang năm mới để tránh vận xui.

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Nên dọn nhà tươm tất trước giao thừa - Ảnh minh họa: Internet

Dọn nhà theo thứ tự nào?

Thứ tự dọn nhà cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Và đối với mỗi người thì sẽ có thứ tự dọn nhà khác nhau. Đối với những ai đã gặp quá nhiều điều không tốt trong năm vừa qua thì cần dọn dẹp nhà từ vị trí sau nhà ra cửa trước nhà. Bởi vì đây là cách xua đuổi vận xui, những điều không tốt đẹp ra khỏi nhà theo phong thủy. Ngược lại, nếu năm vừa qua, gia chủ gặp nhiều niềm vui, may mắn tràn ngập thì phải dọn dẹp nhà theo thứ tự ngược lại để tích trữ vận may, cầu năm mới gặp nhiều tài lộc hơn.

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Dọn nhà theo phong thủy để theo gặp vận may - Ảnh minh họa: Internet

Cách dọn chi tiết ở từng khu vực

Bàn thờ: Theo phong thủy, khi dọn bàn thờ, gia chủ nên đun nước có 5 loại hương thơm tự nhiên như quế, hồi, lá bưởi, sả, hương nhu… và dùng nước này để lau dọn. Tuyệt đối không xê dịch bát hương khi lau dọn. Đặc biệt, để rút tỉa chân hương, cần giữ lại 1, 7, 27, 37 chân hương đối với gia chủ là nam, ngược lại nếu gia chủ nữ thì giữ lại 9, 19, 29, 39 chân hương.

Phòng khách: Tại khu vực này, cần lau chùi thật sạch sẽ các cửa, nhất là cửa chính để đón cát khí, tài lộc vào nhà. Nên đặt thêm nhiều chậu cây, hoa để có thêm sinh khí.

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Dọn phòng khách cần lưu ý để đón vận lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phòng bếp: Dọn hết những vật sắc nhọn trên tường xuống và để gọn ở một vị trí khác, tránh tà khí không tốt cho gia chủ.

Phòng ngủ: Khi dọn dẹp phòng ngủ, gia chủ lưu ý không xê dịch giường, nhất là phần đầu giường.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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