Ca sĩ Minh Vương M4U sẽ 'đón giao thừa trong khu cách ly' vì từng đến Hải Dương biểu diễn

Sau khi đi diễn ở Hải Dương, nam ca sĩ Minh Vương M4U phải đi cách ly tập trung. Điều này khiến anh không thể đón Tết cùng gia đình, tuy nhiên anh vẫn vui vẻ thực hiện.

Mới đây, ca sĩ Minh Vương M4U đã đăng tải một đoạn status kèm theo một số hình ảnh cho biết anh đang đi cách ly tập trung. Nam ca sĩ cho biết, anh vừa tham gia biểu diễn ở Hải Dương. Sau đó, khi Bộ Y tế yêu cầu các trường hợp đi về từ Hải Dương phải khai báo, Minh Vương đã ngay lập tức đến cơ quan y tế gần nhà để khai báo lịch trình và lên đường đi cách ly tập trung theo yêu cầu. Dòng chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Minh Vương M4U Tuy phải đi cách ly, nhưng nam ca sĩ vẫn rất lạc quan và vui vẻ. Anh viết: “Mặc dù phải đón Tết xa gia đình và bạn bè nhưng vì cộng đồng, vì an toàn của mọi người, vì những "anh hùng áo trắng" đang ngày đêm chống dịch... không chỉ Minh Vương mà còn nhiều người khác sẵn sàng đón năm mới trong khu cách ly. Không khí đoàn viên ấm áp của gia đình trong ngày Tết là vô giá, công việc là quan trọng nhưng ngay lúc này, những điều đó phải xếp sau sự tự nguyện tuân thủ yêu cầu chống dịch.”

Nam ca sĩ rất lạc quan, vui vẻ dù phải đi cách ly - Ảnh: FBNV Không những vậy, Minh Vương còn gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ: "Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp và khó lường, công cuộc chống dịch còn gian nan và trường kỳ, cả nhà hãy có ý thức và đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, đón một năm mới bình an nhé". Ngay bên dưới dòng chia sẻ, rất nhiều người quen, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời động viên, hỏi thăm nam ca sĩ. Đồng thời, các fan của anh còn kêu gọi nhau cùng nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Một số hình ảnh trong khu cách ly được Minh Vương chia sẻ: Ảnh: FBNV Ảnh: FBNV Ảnh: FBNV Ca sĩ Minh Vương M4U tên thật là Trần Minh Phương, sinh năm 1984, tại Hà Nội. Anh từng là thành viên nhóm nhạc 8X cùng với ca sĩ Bằng Cường và Tô Minh Đức. Về sau, nhóm thu nạp thêm 2 thành viên và đổi tên thành M4U. Sau một thời gian hoạt động, M4U tan rã, các thành viên chọn cho mình hướng đi riêng. Minh Vương M4U kiên trì bền bỉ trên con đường nghệ thuật - Ảnh: FBNV Minh Vương M4U bắt đầu hoạt động solo và đạt được thành công nhất định. Nổi bật nhất, năm 2008, ca khúc Mưa của anh sáng tác do ca sĩ Thùy Chi thể hiện được rất nhiều khán giả yêu thích. Các ca khúc sau đó như Nhớ em, Nỗi đau xót xa, Nỗi nhớ mang tên em, Vệt nắng cuối trời… cũng làm nên tên tuổi của nam ca sĩ.

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