Hari Won khiến khán giả 'rụng tim' với tiết lộ về ‘lời nguyền 5 giờ sáng’ bí ẩn của Trấn Thành

Mới đây nữ ca sĩ Hari Won khiến người hâm một được một phen suýt “rụng tim” khi tiết lộ về “lời nguyền 5 giờ sáng” của chồng mình – Nam diễn viên, MC Trấn Thành.

Cụ thể, sáng 31/1, trang Instagram cá nhân của ca sĩ Hari Won bất ngờ tung ảnh chụp màn hình đoạn nói chuyện của cô với ông xã Trấn Thành. Nội dung đoạn tin nhắn bắt đầu bằng câu hỏi của Hari Won, cô đã hỏi chồng khi nào sẽ về nhà. Ngay sau đó, Trấn Thành đáp lại “chắc hơn 2 tiếng”.

Cặp đôi Hari Won - Trấn Thành - Ảnh: Instagram

Có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của chồng, Hari Won lập tức đáp trả một cách hài hước với Trấn Thành. Nguyên văn, cô nói: “Anh bị dính lời nguyền 5 giờ sáng hay sao cứ công việc cứ đến giờ đó mới xong vậy?”. Với tin nhắn này, người hâm mộ sẽ hiểu ngay cô đang mắng yêu chồng, đồng thời cũng lo lắng cho anh khi ngày nào cũng phải làm việc đến sáng sớm mới trở về nhà.

Đoạn tin nhắn mà Hari Won chia sẻ

Khi bị vợ nói mình dính lời nguyền 5 giờ sáng, Trấn Thành như “cạn lời”. Câu đáp lại của anh: “Vậy mà cũng nghĩ ra được” khiến các fan như muốn “xỉu lên xỉu xuống” vì quá dễ thương.

Đây không phải lần đầu cặp đôi này khiến người hâm mộ “tan chảy” vì độ ngọt ngào, lãng mạn của mình. Trước đó, rất nhiều lần cả hai cùng chia sẻ về nhau trên mạng xã hội, khiến không ít người phải ngưỡng mộ tình yêu vừa lãng mạn, vừa có chút hài hước và đáng yêu của cặp đôi của làng giải trí.

Trước đó Hari Won nhiều lần chia sẻ độ lãng mạn của cô với chồng

Nhiều người cho biết, đoạn tin nhắn ca sĩ Hari Won “tố” chồng dính “lời nguyền 5 giờ sáng” khiến cho họ yên tâm hơn về độ mặn nồng cho đến thời điểm hiện tại của cặp đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-khien-khan-gia-rung-tim-voi-tiet-lo-ve-loi-nguyen-5-gio-sang-bi-an-cua-tran-thanh-394861.html