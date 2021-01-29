Tử vi Tân Sửu 2021 của người tuổi Tí, Dần, Ngọ: Tuy GIÀU SANG, PHÚ QUÝ nhưng dễ thất bại nếu không TRÁNH những điều này

Tâm linh - Tử vi 29/01/2021 21:18

Theo tử vi 2021, các con giáp Tí, Dần, Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài công danh thuận lợi. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận đề phòng, sẽ dễ bị thất bại do nhiều nguyên nhân.

Tuổi Tí

Trong năm Tân Sửu 2021, người cầm tinh tuổi Tí được dự đoán rất thành công, “phất” lên mạnh mẽ sau một năm cật lực, khó khăn vừa qua. Trong năm mới này, người tuổi Tí sẽ đạt được những thành quả mà mình vẫn mong đợi từ rất lâu trước đó.

tu vi 2021
Người tuổi Tí sẽ phất lên nhanh chóng trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Nói về độ thông minh, lanh lợi thì người tuổi Tí luôn được xếp vào hàng đầu tiên. Mặc dù vậy, trên con đường đi đến thành công của người tuổi Tí suốt năm 2021, vẫn sẽ có nhiều rào cản cần phải vượt qua. Đặc biệt, con giáp này thường bị nhiều kẻ xấu âm thầm hãm hại sau lưng. Do đó, cần phải hết sức cảnh giác, tránh chủ quan đề phòng rước họa vào thân.

Tuổi Dần

Với những người tuổi Dần, đây sẽ là một năm cực kỳ thuận lợi trong cả công việc và tình duyên. Con giáp này thường rất mạnh mẽ, quyết đoán, dễ đạt được thành công sớm hơn người khác. Tuy nhiên, tử vi 2021 chỉ ra rằng, nếu không cẩn trọng, con giáp này có thể có những bước đi sai lầm không mong muốn. Chính vì vậy, trước mỗi quyết định đưa ra, hãy suy xét thật kỹ càng, tránh vội vã mà thất bại.

tu vi 2021
Người tuổi Dần cần suy nghĩ kỹ trước khi hành động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với bản tính ưa thích sự tự do, khám phá những chân trời mới, người tuổi Ngọ luôn mang trong mình một năng lượng rất tích cực. Suốt năm 2021, con giáp may mắn này sẽ có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm thêm rất nhiều điều mới mẻ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm tốt.

tu vi 2021
Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều điều tốt trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Về tiền tài, đây cũng không phải là năm mà người tuổi Ngọ phải lo lắng. Duy chỉ có một điều mà người tuổi Ngọ cần lưu ý trong năm 2021 này. Đó chính là các mối quan hệ xung quanh mình. Do là người yêu thích khám phá, dịch chuyển, nên đôi khi người tuổi Ngọ lơ đễnh những người xung quanh. Điều đó sẽ khiến con giáp này khó khăn hơn trong con đường đi đến thành công của mình khi không nhận được sự hỗ trợ từ các mối quan hệ cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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