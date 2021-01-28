Cụ thể, chị H.N. kể lại, ngày 4/1 vừa qua, trong lúc vui đùa tại trường, con trai của chị đã đẩy ngã một bạn khác, khiến cho hai răng cửa của bé này bị lung lay. Ngay sau đó, chị đã đưa con vào lớp để xin lỗi bạn. Tuy nhiên, hai ngày sau, nhà trường bất ngờ chuyển con chị vào một lớp khác mà không có thông báo cho chị. Nhưng điều khiến chị bức xúc hơn cả là nhà trường đã tách riêng con chị ra trong giờ học lẫn giờ ngủ, bé chỉ được ngủ riêng một góc mà không được ngủ cùng các bạn khác.

Theo lời kể của chị H.N. (36 tuổi, ngụ phường Linh Đông, TP.Thủ Đức), con trai của chị đang theo học lớp lá tại trường mầm non N.N.H.P. cùng địa bàn phường Linh Đông. Mới đây, con chị đã bị “bêu xấu” trước cả lớp, khiến bé bất ổn tâm lý .

Chị H.N. sau đó đã làm việc với Trường Mầm non N.N.H.P về sự việc. Phía nhà trường gồm Hiệu trưởng và các giáo viên tham gia buổi dạy đã gửi lời xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, con trai chị sau đó vẫn bị nhiều bạn trêu chọc nên đã có những biểu hiện tâm lý bất ổn.

Đỉnh điểm của sự việc, theo lời chị H.N, trong một buổi tối sau khi đi học về, bé có biểu hiện la hét, khóc thét và không chịu ăn uống. Khi gặng hỏi, bé trả lời rằng mình không ngoan nên cô giáo cho cả lớp “lêu lêu”.

Gần đây nhất, ngày 19/1, nhà trường hẹn chị H.N. đến làm việc. Theo đó, trường đã thông báo cho chị rằng các phụ huynh khác trong lớp không đồng ý cho con học chung với bé nhà chị H.N. với lý do “bé bất ổn tâm lý, quấy phá, gây nguy hiểm”. Đồng thời, hiệu trường của trường còn yêu cầu chị viết cam kết đảm bảo con mình không gây nguy hiểm cho trẻ khác. Và nếu tiếp tục muốn cho con theo học tại trường thì phải chấp nhận con bị hạn chế chơi với bạn và có giáo viên cách ly.

Chia sẻ trên VnExpress, bà N.T.N., Hiệu trưởng trường Mầm non N.N.H.P. cho biết đại diện trường đã đến nhà để xin lỗi phụ huynh của bé trai trong sự việc. Về vấn đề yêu cầu phụ huynh ký cam kết, nữ hiệu trưởng cho biết đây hoàn toàn là ý kiến của các phụ huynh trong cuộc họp. Tuy nhiên, cuộc họp này không có chị H.N. do chị này xin vắng mặt. “Tôi nhận khuyết điểm vì đã truyền đạt thông tin cuộc họp đến mẹ bé chưa thấu đáo khiến mẹ bé hiểu nhầm”, bà N. cho biết thêm.

Riêng với giáo viên tổ chức cho cả lớp “lêu lêu” bé trai, hiệu trưởng nhà trường cho biết đã kiểm điểm người này do “xử lý tình huống không khéo léo”.

Mặc dù nhận được lời xin lỗi từ nhà trường, chị H.N. vẫn quyết định rút hồ sơ của con mình khỏi trường. Chị cho biết: “Nhà trường và giáo viên đã có nhiều hành vi phản sư phạm. Con tôi hiện vẫn bị ảnh hưởng tâm lý. Dù rất khó để xin cho con học lớp lá vào thời điểm này vì gần hết năm học, nhưng tôi vẫn quyết rút hồ sơ.”

Sự việc hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cho nhiều cư dân mạng bức xúc. Nhiều người cho biết họ vô cùng phẫn nộ với cách đối xử của giáo viên với một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi. Bên cạnh đó, cũng khá nhiều người bày tỏ sự cảm thông với phụ huynh là chị H.N. khi có con trai hiếu động, khiến nhiều phụ huynh khác lo lắng cho con của họ.