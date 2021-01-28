TPHCM: Nhiều phụ huynh phẫn nộ chuyện cô giáo cho cả lớp ‘lêu lêu’ bé mầm non khiến bé bất ổn tâm lý

Xã hội 28/01/2021 17:19

Một bé trai gần 6 tuổi theo học một trường mầm non trên địa bàn TP.Thủ Đức được mẹ cho rằng bé bất ổn tâm lý sau khi cô giáo cho các bạn trong lớp “lêu lêu”.

Theo lời kể của chị H.N. (36 tuổi, ngụ phường Linh Đông, TP.Thủ Đức), con trai của chị đang theo học lớp lá tại trường mầm non N.N.H.P. cùng địa bàn phường Linh Đông. Mới đây, con chị đã bị “bêu xấu” trước cả lớp, khiến bé bất ổn tâm lý.

Cụ thể, chị H.N. kể lại, ngày 4/1 vừa qua, trong lúc vui đùa tại trường, con trai của chị đã đẩy ngã một bạn khác, khiến cho hai răng cửa của bé này bị lung lay. Ngay sau đó, chị đã đưa con vào lớp để xin lỗi bạn. Tuy nhiên, hai ngày sau, nhà trường bất ngờ chuyển con chị vào một lớp khác mà không có thông báo cho chị. Nhưng điều khiến chị bức xúc hơn cả là nhà trường đã tách riêng con chị ra trong giờ học lẫn giờ ngủ, bé chỉ được ngủ riêng một góc mà không được ngủ cùng các bạn khác. 

Đỉnh điểm của sự việc, theo lời chị H.N, trong một buổi tối sau khi đi học về, bé có biểu hiện la hét, khóc thét và không chịu ăn uống. Khi gặng hỏi, bé trả lời rằng mình không ngoan nên cô giáo cho cả lớp “lêu lêu”.

be bat on tam ly 1
Trường mầm non N.N.H.P. nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VnExpress

Chị H.N. sau đó đã làm việc với Trường Mầm non N.N.H.P về sự việc. Phía nhà trường gồm Hiệu trưởng và các giáo viên tham gia buổi dạy đã gửi lời xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, con trai chị sau đó vẫn bị nhiều bạn trêu chọc nên đã có những biểu hiện tâm lý bất ổn.

Gần đây nhất, ngày 19/1, nhà trường hẹn chị H.N. đến làm việc. Theo đó, trường đã thông báo cho chị rằng các phụ huynh khác trong lớp không đồng ý cho con học chung với bé nhà chị H.N. với lý do “bé bất ổn tâm lý, quấy phá, gây nguy hiểm”. Đồng thời, hiệu trường của trường còn yêu cầu chị viết cam kết đảm bảo con mình không gây nguy hiểm cho trẻ khác. Và nếu tiếp tục muốn cho con theo học tại trường thì phải chấp nhận con bị hạn chế chơi với bạn và có giáo viên cách ly.

Chia sẻ trên VnExpress, bà N.T.N., Hiệu trưởng trường Mầm non N.N.H.P. cho biết đại diện trường đã đến nhà để xin lỗi phụ huynh của bé trai trong sự việc. Về vấn đề yêu cầu phụ huynh ký cam kết, nữ hiệu trưởng cho biết đây hoàn toàn là ý kiến của các phụ huynh trong cuộc họp. Tuy nhiên, cuộc họp này không có chị H.N. do chị này xin vắng mặt. “Tôi nhận khuyết điểm vì đã truyền đạt thông tin cuộc họp đến mẹ bé chưa thấu đáo khiến mẹ bé hiểu nhầm”, bà N. cho biết thêm.

Riêng với giáo viên tổ chức cho cả lớp “lêu lêu” bé trai, hiệu trưởng nhà trường cho biết đã kiểm điểm người này do “xử lý tình huống không khéo léo”.

Mặc dù nhận được lời xin lỗi từ nhà trường, chị H.N. vẫn quyết định rút hồ sơ của con mình khỏi trường. Chị cho biết: “Nhà trường và giáo viên đã có nhiều hành vi phản sư phạm. Con tôi hiện vẫn bị ảnh hưởng tâm lý. Dù rất khó để xin cho con học lớp lá vào thời điểm này vì gần hết năm học, nhưng tôi vẫn quyết rút hồ sơ.”

Sự việc hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cho nhiều cư dân mạng bức xúc. Nhiều người cho biết họ vô cùng phẫn nộ với cách đối xử của giáo viên với một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi. Bên cạnh đó, cũng khá nhiều người bày tỏ sự cảm thông với phụ huynh là chị H.N. khi có con trai hiếu động, khiến nhiều phụ huynh khác lo lắng cho con của họ.

4 con giáp được đổi đời, vận may liên tục, tiền đếm không xuể trong 5 năm tới

4 con giáp được đổi đời, vận may liên tục, tiền đếm không xuể trong 5 năm tới

Theo tử vi mới nhất, trong 5 năm tới sẽ là quãng thời gian cuộc sống của 4 con giáp may mắn này thay đổi chóng mặt. Tiền tài, danh vọng đều nằm trong tay khiến ai cũng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo dục con giáo viên mầm non bài học dạy con

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 7 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn