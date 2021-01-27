Học cách sống hạnh phúc của phụ nữ Pháp bằng cách nói không với 5 việc này khi bước qua tuổi 30

Từ lâu, phụ nữ Pháp đã nổi tiếng trên cả thế giới với vẻ đẹp sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần nữ tính và quyến rũ. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại là hình mẫu được hàng triệu phụ nữ ao ước hướng tới. Nhất là những phụ nữ đã bước qua tuổi 30, họ đều có bí quyết của mình để luôn đẹp và có cuộc sống hạnh phúc .

Những người phụ nữ Pháp hiện đại thường chia sẻ với nhau về cụm từ “I’art de vivre”, tạm hiểu là nghệ thuật sống. Và nghệ thuật để có cuộc sống hạnh phúc của họ chính là không bận tâm đến ý kiến của người khác. Đối với những phụ nữ hiện đại, họ dành nhiều thời gian để yêu bản thân mình hơn. Bên cạnh đó, họ cũng dành thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp, giá trị của cuộc sống. Chính vì vậy nên dù ở độ tuổi 30 hay 40 và kể cả khi đã già đi, thì những người phụ nữ Pháp vẫn luôn tràn đầy một năng lượng sống vô cùng tích cực.

Nếu muốn yêu ai đó, trước hết bạn cần phải yêu chính bản thân mình. Điều này là hoàn toàn đúng với những người phụ nữ Pháp. Họ luôn luôn sống và yêu bản thân, cơ thể của mình mỗi ngày. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, họ không bao giờ dùng đến những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ nét đẹp khi bước qua tuổi 30. Bởi theo họ, việc tác động lên cơ thể như vậy đi ngược lại với phương châm yêu cơ thể. Và hơn nữa, những người phụ nữ Pháp đều tin rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn đi kèm với vẻ đẹp nhân cách và trí tuệ bên trong chứ không chỉ là ở vẻ bề ngoài.

Sau 30 tuổi, phụ nữ Pháp sẽ không động chạm "dao kéo" - Ảnh minh họa: Internet

3. Không dành tiền mua đồ hiệu đắt đỏ

Những món đồ hàng hiệu với giá đắt đỏ luôn là niềm khao khát của biết bao cô gái. Tuy nhiên, với phụ nữ Pháp, để sống hạnh phúc ở tuổi 30, họ luôn cố gắng đứng ngoài lề những cuộc chạy đua thời trang sành điệu. Mặc dù, Paris - thủ đô nước Pháp là một kinh đô thời trang, thế nhưng những người phụ nữ ở đây không phải ai cũng là tín đồ hàng hiệu. Những người trên 30 tuổi thường dành tiền để đầu tư tài chính và sinh lời thay vì mải mê chạy theo xu hướng và đánh mất quá nhiều tiền cho nó. Nếu học được điều này, bạn cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Bởi thay vì cứ phải đau đầu kiếm tiền để chi tiêu phung phí, sau đó lại thấy khổ sở vì phải “nai lưng” làm việc thì bạn có thể tận hưởng cuộc sống với những món đồ ít tốn kém hơn.

4. Không "vạch áo cho người xem lưng", kể cả với bạn thân thiết

Giữ kín những chuyện riêng tư cũng là cách sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ chuyện của bản thân với người khác là việc tốt, nó giúp chúng ta cảm thấy được thấu hiểu, cảm thông hơn. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30, có thể bạn sẽ suy nghĩ lại về điều này. Phụ nữ Pháp ở tuổi này thường không dành nhiều thời gian để tụ tập bạn bè. Họ cũng không mở lời để than phiền về cuộc sống gia đình với những góc khuất để được cảm thông. Thay vào đó, nếu có trò chuyện, họ cũng sẽ chỉ nói về những điều vui vẻ, tốt đẹp để mang lại năng lượng tích cực hơn cho nhau.

5. Không kết hôn khi chưa hết 30 tuổi

Điều này có thể hơi đi ngược so với xu hướng của nhiều phụ nữ khác trên thế giới. Nhưng với phụ nữ Pháp, họ cho biết chưa sẵn sàng kết hôn khi sự nghiệp và tài chính chưa ổn định ở tuổi dưới 30. Chính vì vậy, họ cảm thấy hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình khi đã bước qua độ tuổi này.