Dân mạng ‘rớt nước mắt’ với bảng lương thưởng Tết 110.000 đồng, sự thật phía sau thế nào?

Xã hội 25/01/2021 14:30

Cộng đồng mạng mới đây đã xôn xao với bảng lương thưởng Tết chỉ vỏn vẹn 110.000 đồng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau của câu chuyện này mới khiến nhiều người sốc hơn.

Lương thưởng Tết là vấn đề mà bất cứ ai cũng quan tâm trong dịp cuối năm. Đây được xem là thành quả, sự đền đáp cho những nỗ lực trong suốt một năm qua. Chính vì vậy, mỗi năm đến dịp này, những câu chuyện về tiền lương, tiền thưởng Tết lại được chia sẻ và bàn luận vô cùng hăng say. Ai may mắn thì sẽ có được một khoản lương, thưởng Tết kha khá để trang trải. Nhưng cũng có nhiều người khiến cư dân mạng không biết nên khóc hay cười với số tiền lương, thưởng Tết nhận được.

Trường hợp của anh N.C.T. là một điển hình. Chia sẻ bảng lương và thưởng Tết Tân Sửu chi tiết trên mạng xã hội, anh đã khiến không ít người xót xa vì số tiền thực nhận cuối cùng sau khi trừ đi tất cả lỗi vi phạm chỉ còn vỏn vẹn 110.000 đồng.

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Bức ảnh chụp lương, thưởng Tết gây bão mạng - Ảnh: Internet

Cụ thể, bảng lương và thưởng Tết Tân Sửu cho thấy, mức lương cứng của anh là 7.000.000 đồng. Tiền thưởng Tết là 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, phía dưới đó là hàng loạt các lỗi bị trừ tiền như ngủ gật, bấm điện thoại, đi làm trễ,… Và cuối cùng, số tiền còn lại mà anh nhận được là 110.000 đồng.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự cảm thông, an ủi tài khoản "xấu số", đồng thời tranh thủ chia sẻ câu chuyện lương, thưởng Tết của mình. Nhiều người cho biết mình còn không được nhận thưởng Tết. Tuy nhiên, lại có một số cư dân mạng lại phản ứng khá gay gắt, khi cho rằng chủ nhân của bức ảnh lương thưởng Tết đã không làm việc hết mình, mắc quá nhiều lỗi. Thậm chí, có người còn cho rằng, anh quá may mắn khi còn được làm việc chứ không bị sa thải.

Trong khi cư dân mạng vẫn đang bận bàn tán về chuyện lương, thưởng trên thì chủ nhân của câu chuyện đã tiết lộ sự thật khiến không ít người “tụt mood”.  

Chia sẻ trên Người Đưa Tin Pháp Luật, anh Nguyễn Công Thiên cho biết đây hoàn toàn là một trò đùa. Bức ảnh chụp bảng lương và thưởng Tết mà anh đăng tải thực ra chỉ là ảnh chế. Nó được tạo ra dễ dàng chỉ với một vài thao tác trên trang web có tính năng chế ảnh. Anh cho biết, ban đầu anh chỉ định đăng lên cho vui nhưng không ngờ có quá nhiều người quan tâm và tin đó là sự thật. Đến mức bố của anh đã phải gọi điện thoại để hỏi thăm về bảng lương đầy “tội lỗi” này.

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Chỉ với một vài thao tác đã có thể tạo ra bức ảnh lương thưởng 'thê thảm'

Hiện nay, trên mạng tràn ngập những trang web có tính năng chế ảnh. Người dùng chỉ cần điền vào tên, chức vụ và bấm chọn mẫu sẵn có. Ngay sau đó, trang web này sẽ cho ra bức ảnh về bảng lương, thưởng giống y như thật và có phần “thê thảm” khiến ai xem qua cũng phải tin đến “sái cổ”. Chính vì vậy, hãy cẩn thận nếu ai đó khoe một bảng lương nhìn muốn “rớt nước mắt”, vì rất có thể đó là một trò đùa để trêu chọc bạn đấy!

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