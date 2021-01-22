'Nữ thần' streamer nóng bỏng gây sốc với nhan sắc thật, khiến người hâm mộ quay lưng ngay lần đầu lộ diện

Thế giới 22/01/2021 22:07

Nếu không tận mắt được giới thiệu thì có lẽ người hâm mộ sẽ không biết đây chính là nữ streamer nóng bỏng, xinh đẹp mà họ từng biết.

Mạng xã hội là nơi hội tụ rất nhiều “cực phẩm” nhan sắc, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi và yêu thích. Tuy nhiên, ít ai biết được trong số đó có bao nhiêu là nhan sắc thật và bao nhiêu là ảo. Rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười đã xảy ra, khi nhan sắc thực ngoài đời khác xa, thậm chí là không có nét gì giống nhan sắc trên mạng. Điều này càng khiến cho nhiều người mất niềm tin vào những “hot girl” mạng.

Mới đây, người hâm mộ xứ Trung lại được một phen “hú hồn” khi nhìn thấy nhan sắc thật của idol mình. Cô nàng streamer có biệt danh Siêu Nại Tư Tháng 2 từng rất nổi tiếng trên nền tảng Douyu của Trung Quốc. Cô được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp. Không những vậy, cô nàng còn có khả năng ca hát, nhảy múa cực đỉnh. Chính vì vậy mà Siêu Nại Tư Tháng 2 được xếp vào hàng nữ streamer nóng bỏng nổi tiếng nhất nhì trên mạng xã hội này, thậm chí được ví như "nữ thần" trong lòng người hâm mộ.

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Nữ streamer nóng bỏng 'vạn người mê' trên mạng xã hội 

Nhờ sự nổi tiếng này, Siêu Nại Tư Tháng 2 được người hâm mộ nhiệt tình bầu chọn cho danh hiệu “Người phát ngôn quyền lực mới” trên Douyu. Những người yêu quý cô rất nóng lòng để được nhìn thấy thần tượng của mình ngoài đời. Nào ngờ, trái ngược với vẻ đẹp “nữ thần” qua nhiều bộ lọc trang điểm, làm đẹp trên điện thoại, cô nàng Siêu Nại Tư Tháng 2 đã gây sốc toàn tập cho người hâm mộ của mình với nhan sắc ngoài đời thực.

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Nhan sắc được nhiều người gọi là 'nữ thần' của cô nàng 

Sau khi cô xuất hiện trên ống kính của bục vinh danh, một số người hâm mộ tỏ ra tức giận, liên tục chửi bới, chỉ trích nữ streamer vì đã làm họ vỡ mộng. Phản ứng gay gắt của khán giả khiến Siêu Nại Tư Tháng 2 không dám lên nhận giải ở một hạng mục khác mà phải có người đại diện để nhận thay cho cô.

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Nhan sắc thật gây 'sốc toàn tập' của nữ streamer

Ngay khi bị nhiều người quay lưng, chỉ trích, nữ streamer đã lên tiếng thanh minh cho bản thân. Cô nói: “Người nổi tiếng còn có lúc đẹp lúc xấu, nói gì là một streamer như tôi. Hơn nữa, lúc lên nhận giải, tôi vừa mới đi tiêm filler làm đầy, mặt còn chưa hết sưng. Thêm góc máy và phần trang điểm chưa được đẹp nên khiến khuôn mặt tôi trông hơi khác". Nữ streamer cũng hứa hẹn với khán giả sẽ không sử dụng bộ lọc làm đẹp, trang điểm trong những lần livestream sau.

Sau sự việc này, nhiều người dùng mạng để lại bình luận an ủi nữ streamer. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, người hâm mộ không phản ứng gay gắt chỉ vì cô ấy không đẹp, mà chính là do cô ấy đã lừa dối những người quý mến mình.

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