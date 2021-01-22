Nấu súp đàn cá Koi từng nuôi, cô gái bị dân mạng phản ứng gay gắt

Câu chuyện 1 cô gái người Malaysia chế biến đàn cá Koi đắt đỏ của mình thành món súp để ăn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cô gái có tên Amanda Omeychua, 26 tuổi, người Malaysia đã đăng tải trên một diễn đàn hơn 2 triệu thành viên ở nước mình những bức ảnh gây sốc. Đó là hình ảnh đàn cá Koi hơn 20 con nằm trên sàn và hình ảnh cô chế biến chúng thành món súp cá Koi để ăn. Kèm theo đó cô cũng không quên chia sẻ mùi vị của món ăn này khá giống các món cá da trơn. Amanda Omeychua cho biết đàn cá này chết là do người giúp việc của cô đã quên bật thiết bị bơm oxy cho chúng.

Đàn cá Koi bị chết do thiếu oxy

Điều khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội là bởi vì đàn cá Koi này chính là vật nuôi của cô. Nhiều người cho biết họ khá “nổi da gà” khi xem những bức ảnh này.

Cô gái đã cắt nhỏ đàn cá để chế biến món ăn

Giải thích cho hành động của mình, Amanda Omeychua cho biết vì đàn cá này quá đắt đỏ, nên cô không nỡ vứt chúng đi. Thay vào đó, cô đã "nhanh trí" chế biến chúng thành món ăn để tránh lãng phí. Amanda còn chia sẻ rằng cô đã mua thêm một đàn cá Koi mới gồm 30 con để nuôi. Một số người để lại bình luận mỉa mai hành động này của cô: “Rồi đàn cá 30 con này cũng sẽ nằm trong nồi súp của cô ta”; “Thật tội nghiệp những chú cá Koi đắt đỏ giá trị lại bị đối xử tàn nhẫn”.

Và đúng như dự đoán của nhiều người, khi trả lời trên Coconuts KL, Amanda thừa nhận việc đã không thể cứu đàn cá Koi. Tuy nhiên, nếu sắp tới, đàn cá mới của cô gặp sự cố tương tự thì cô sẽ tiếp tục chế biến một món ăn khác từ chúng.

Món súp cá Koi gây tranh cãi

Cá Koi là loại cá có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đối với nhiều quốc gia ở châu Á, cá Koi biểu tượng cho sự may mắn. Loại cá này có giá rất đắt đỏ, con đắt nhất có giá lên đến 1,8 triệu USD (hơn 41 tỷ đồng).

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