Người xem không nhịn được cười trước cảnh một người đàn ông khỏa thân đang đuổi theo một con lợn rừng.

Khoảnh khắc một người đàn ông lớn tuổi trong tình trạng "không mảnh vải che thân" truy bắt lợn rừng khiến người xem thích thú. Cảnh tượng này được ghi lại tại hồ Berlin, Đức.

Theo đó, một người đàn ông đang tắm nắng trong công viên Teufelssee thì bỗng phát hiện túi đựng laptop của mình bị một con lợn rừng tha đi. Ngay lập tức, ông vội vàng đuổi theo “tên trộm” mà không kịp mặc quần áo.

Bị lợn rừng trộm laptop, người đàn ông rượt bắt như phim - Ảnh: Internet

Được biết, công viên Teufelssee thường xuyên được người dân ghé thăm để vui chơi, nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Họ mang theo rất nhiều đồ ăn và bỏ trong những chiếc túi. Có lẽ con lợn rừng tưởng chiếc túi đựng laptop của người đàn ông nọ cũng đầy ắp thức ăn nên quyết định trộm.

Ngay sau khi đăng tải, clip này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người không nhịn được cười và để lại vô số bình luận chọc ghẹo người đàn ông khỏa thân này.

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