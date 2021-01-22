Với mưu mô của mình, gã “yêu râu xanh” đã lừa thành công cô gái lên cầu thang bộ, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Thông tin từ VTC News, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Thắng (24 tuổi, ngụ phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Quá trình điều tra cho thấy, Đào Văn Thắng đã dùng thủ đoạn đăng tin tuyển các cô gái đi phát tờ rơi để đánh lừa nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 12/2020, Thắng sử dụng Facebook cá nhân để vào trong các hội, nhóm đăng thông tin tuyển người phát tờ tơi trong các khu đô thị. Đối tượng Thắng cần tuyển là những cô gái trẻ. Tiếp theo, Thắng lừa gặp 1 cô gái đã “sập bẫy” cùng lên cầu thang bộ của một chung cư, sau đó chốt cửa rồi dùng vũ lực, cưỡng ép, hiếp dâm nạn nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, trong quá trình cưỡng bức nạn nhân, Thắng còn dùng điện thoại để quay, chụp lại.

Đào Văn Thắng bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Cô gái bị Thắng giở trò đồi bại sau đó đã chạy đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai để trình báo. Ngay lập tức, các trinh sát của đơn vị đã vào cuộc điều tra và tạm giữ hình sự Đào Văn Thắng để mở rộng điều tra vụ án.

Hiện thông tin vụ việc đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Đông đảo người dùng mạng bày tỏ sự phẫn nộ với tên "yêu râu xanh" đã hại đời cô gái. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đây là một bài học nhãn tiền cho các cô gái nhẹ dạ. "Nhiều bạn nữ quá chủ quan khi nói chuyện, tiếp xúc với người lạ. Đây không phải là lỗi của các bạn. Nhưng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra thì cần phải cẩn thận hơn" - 1 nickname bày tỏ.

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