Ví dụ được lấy trong đề kiểm tra học kỳ môn Ngữ văn lớp 9 khiến người đọc và phụ huynh bức xúc vì “đề thi nhạy cảm”. Tuy nhiên, giáo viên cho rằng đây là đề kiểm tra bình thường, không sai.

Ngày 18/1, mạng xã hội lan truyền một hình ảnh chụp đề kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2020-2021 môn Ngữ văn lớp 9 tại tỉnh Gia Lai. Kèm theo hình ảnh chia sẻ là những bình luận cho rằng nội dung của ví dụ trong đề có hàm ý dung tục, không phù hợp với học sinh lớp 9.

Cụ thể, ví dụ được lấy trong đề là một truyện cười có tên “Cắn răng mà chịu”. Nội dung ví dụ nguyên văn như sau: Mẹ chồng và con dâu nhà kia đều góa bụa. Mẹ chồng dặn con dâu "Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu". Không bao lâu sau, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời dặn của mẹ thì mẹ chồng đã trả lời: "Mẹ dặn là mẹ dặn con, chứ mẹ già rồi, có còn răng đâu nữa mà cắn".

Nguyên văn đề kiểm tra gây xôn xao - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Vietnamnet, một giáo viên Ngữ văn ở TPHCM cho biết, khá bất bình khi đọc được đề thi nhạy cảm này. Theo nữ giáo viên: “Đây là một đề thi cẩu thả, chứng tỏ giáo viên ít đầu tư cho chuyên môn và ít đầu tư trong ra đề thi”.

Trước đề văn này, nhiều cư dân mạng lên tiếng phản đối và mỉa mai đề văn: "Chỉ có hai từ để thốt lên: Bó tay!", "Hết chuyện vui để làm ngữ liệu rồi hả bạn?", "Vô cùng thuyết phục và đi vào lòng người", "Mẹ chồng lươn lẹo", "Từ chối hiểu...". "Không còn gì để nói". Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng, đề văn này là bình thường, chỉ là trích dẫn từ một truyện cười dân gian Việt Nam: "Có gì đâu, truyện dân gian mà", "Đề bình thường mà ta, với này là chuyện hài dân gian mà".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-van-lop-9-dung-vi-du-nhay-cam-khien-phu-huynh-va-cu-dan-mang-buc-xuc-393808.html