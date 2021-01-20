Sốc: Nữ sinh viên năm nhất tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng trọ để xài dần

Xã hội 20/01/2021 15:35

Nữ sinh viên năm nhất một trường đại học tại Đắk Lắk vừa bị phát hiện tàng trữ trái phép 6 nửa viên chất ma túy trong phòng trọ của mình.

Cụ thể, ngày 18/1, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra dãy trọ nằm trên đường Phan Huy Chú.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ số 6, Lê Nguyễn Kiều H. (19 tuổi, ngụ Gia Lai) đang cất giấu 6 nửa viên chất ma túy trong túi xách.

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Số ma túy nữ sinh cất trong túi xách - Ảnh: Người Lao Động

Tại cơ quan công an, nữ sinh này khai nhận mình đang theo học năm đầu tiên tại một trường đại học trên địa bàn. Số ma túy mà H. cất giữ trên là do một người bạn mới quen cho sau khi dự tiệc sinh nhật ở quán bar. H. cũng khai nhận mình đã sử dụng ma túy cùng nhiều người khác trong chính bữa tiệc sinh nhật này.

Nhiều người dùng mạng cho biết khá sốc khi đọc thông tin này. Một số người để lại bình luận: “Sốc thật, còn nhỏ tuổi mà đã dính vào tệ nạn”, “Không thể tin được, tuổi trẻ bây giờ liều lĩnh quá”. Một số khác cho rằng, cần xem lại sự giáo dục từ gia đình, “Để con em mình, mà lại là con gái dính vào những thứ này thì cũng do gia đình buông lỏng”…

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý H. theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   nữ sinh viên tệ nạn sinh viên tàng trữ ma túy

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