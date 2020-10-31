Sau khi xin phép gia đình đi lễ chùa, Vi và Trúc mất tích bí ẩn. Hiện Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang phối hợp với gia đình tìm kiếm 2 nữ sinh viên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang phối hợp với gia đình tìm kiếm 2 nữ sinh viên trên địa bàn mất tích bí ẩn nhiều ngày nay.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hoàn (SN 1974, ngụ thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) gửi đơn trình báo đến Công an huyện Châu Đức về việc con gái là Hỷ Phương Hạ Vi (21 tuổi) đi khỏi nhà từ nhiều ngày qua đến nay chưa về.

Trong cùng ngày, Công an xã Hoà Long, TP. Bà Rịa cũng nhận được thông báo tương tự về việc chị Nguyễn Thanh Trúc (23 tuổi, ngụ xã Hoà Long, TP Bà Rịa) bị mất tích.

Hai nữ sinh viên mất tích bí ẩn sau khi đi lễ chùa - Ảnh: Người Lao Động

Theo người nhà, khoảng 18 giờ ngày 28/10, Vi nói với gia đình đến chùa Long Quang (xã Hoà Long, TP. Bà Rịa) cùng với người bạn là Nguyễn Thanh Trúc. Đến tối không thấy Vi về, người nhà đã gọi vào số điện thoại của Vi và Trúc nhưng không được.

Khi đi, Vi và Trúc mặc áo màu lam, chạy xe máy hiệu Yamaha Acruzo màu đỏ, biển số 72F1-371.75.

Hai cô gái hiện đang là sinh viên Trường CĐ Y tế Bà Rịa, cùng thực tập tại bệnh viện Bà Rịa. Hiện cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm, phía người nhà cũng đăng lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

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