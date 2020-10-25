Sau khi được em trai chở đến trường, Trang không vào lớp mà biến mất không rõ tung tích. Hiện gia đình đang phối hợp với công an tìm kiếm nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn.

Chính quyền địa phương xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003, ở thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc) mất tích bí ẩn 4 ngày nay không rõ nguyên nhân. Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc đã xác nhận sự việc với VTC News.

Nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang mất tích bí ẩn sau khi được em trai chở đến trường - Ảnh: Công an xã Thượng Lộc

Cụ thể, vào sáng 22/10, Trang được em trai chở đến Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Tuy nhiên đến tối vẫn không thấy Trang về nhà, gia đình liên lạc với giáo viên chủ nhiệm thì được biết Trang không đi học.

Sau hơn một ngày không liên lạc được với con gái, gia đình em Trang trình báo sự việc với chính quyền địa phương, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm.

Theo Công an xã Thượng Lộc, Trang cao khoảng 1,53 m, nặng 45 kg, da trắng, tóc ngang vai. Lúc ra khỏi nhà, em mặc áo khoác màu đen, bên trong là áo đoàn màu xanh, quần vải màu đen và đi dép lê màu trắng.

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